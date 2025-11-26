https://ria.ru/20251126/ogranicheniya-2057577942.html
В трех аэропортах сняли ограничения на полеты
В трех аэропортах сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 26.11.2025
В трех аэропортах сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в Калуге, Тамбове и Чебоксарах, сообщила Росавиация. РИА Новости, 26.11.2025
В трех аэропортах сняли ограничения на полеты
В аэропортах Калуги, Тамбова и Чебоксар сняли ограничения на полеты