https://ria.ru/20251126/ogranicheniya-2057571013.html
В аэропорту Чебоксар ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту Чебоксар ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 26.11.2025
В аэропорту Чебоксар ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Чебоксар, сообщила Росавиация. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T03:43:00+03:00
2025-11-26T03:43:00+03:00
2025-11-26T03:43:00+03:00
чебоксары
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022336506_0:167:2440:1541_1920x0_80_0_0_6d325e5118d67a5632e8d8367b5297b7.jpg
https://ria.ru/20251126/ogranicheniya-2057569306.html
чебоксары
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022336506_271:0:2440:1627_1920x0_80_0_0_c899f664d229631f463960ec567f135d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чебоксары, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Чебоксары, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту Чебоксар ввели временные ограничения на полеты
Росавиация: в аэропорту Чебоксар ввели временные ограничения на полеты