В Белоруссии проведут учения ОДКБ "Нерушимое братство" и "Барьер"

МИНСК, 26 ноя - РИА Новости. Учения ОДКБ "Нерушимое братство - 2026" и "Барьер-2026" планируется провести в Белоруссии в октябре 2026 года, сообщила пресс-служба белорусского Минобороны.

По данным пресс-службы, об этом шла речь во время встречи в Бишкеке глав министерств обороны Белоруссии Киргизии . Белорусский министр Виктор Хренин и его киргизский коллега Руслан Мукамбетов сверили часы по ключевым направлениям межведомственного взаимодействия, а также подписали план двустороннего сотрудничества между министерством обороны Белоруссии и министерством обороны Киргизии на 2026 год.

« "Министр обороны Белоруссии пригласил киргизских военнослужащих принять участие в совместном учении с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2026" и специальном учении с силами и средствами РХБ (радиационной, химической и биологической - ред.) защиты и медицинского обеспечения ОДКБ "Барьер-2026", которые планируется провести на территории Республики Беларусь в октябре 2026 года", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в Telegram-канале министерства.

По данным пресс-службы, Хренин отметил, что двустороннее военное сотрудничество между оборонными ведомствами Белоруссии и Киргизии успешно развивается.

"Киргизская Республика играет важную роль в обеспечении стабильности в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности, что не может не отражаться на ситуации в остальных регионах коллективной безопасности организации", - сказал белорусский министр.

Хренин добавил, что белорусские и киргизские военнослужащие на постоянной основе принимают участие в совместных мероприятиях, предусмотренных ежегодным планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ

"В этом году мы не просто выполнили, а перевыполнили годовой план двустороннего сотрудничества между нашими ведомствами. Предлагаю и этот документ (подписанный план сотрудничества на 2026 год - ред.) не воспринимать как константу, а динамично наполнять дополнительными мероприятиями. Мы открыты для взаимодействия. Закрытых тем у нас нет", - уточнил глава МО Белоруссии.