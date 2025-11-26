https://ria.ru/20251126/odkb-2057620954.html
Путин рассказал о работе Киргизии во время председательства в ОДКБ
Россия высоко ценит большую работу, проделанную Киргизией в ходе председательства в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил президент РФ РИА Новости, 26.11.2025
