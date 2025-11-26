Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о работе Киргизии во время председательства в ОДКБ - РИА Новости, 26.11.2025
11:03 26.11.2025
Путин рассказал о работе Киргизии во время председательства в ОДКБ
Путин рассказал о работе Киргизии во время председательства в ОДКБ
Россия высоко ценит большую работу, проделанную Киргизией в ходе председательства в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил президент РФ РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T11:03:00+03:00
2025-11-26T11:03:00+03:00
Путин рассказал о работе Киргизии во время председательства в ОДКБ

Путин: Россия высоко ценит проделанную Киргизией в ОДКБ большую работу

БИШКЕК, 26 ноя - РИА Новости. Россия высоко ценит большую работу, проделанную Киргизией в ходе председательства в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин находится в Киргизии с государственным визитом. Он работает в Бишкеке 25-27 ноября. У российского лидера также запланированы встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и участие в саммите ОДКБ.
"Высоко ценим большую работу, проделанную Киргизией в ходе своего председательства в ОДКБ. Россия принимает у вашей страны эстафету и будет председательствовать в организации в 2026 году", - сказал Путин.
