Силовики провели обыски у предполагаемого организатора ОПГ "Артаковские"

ЧЕЛЯБИНСК, 26 ноя – РИА Новости. УФСБ, полиция и Росгвардия в Челябинской области провели обыски у предполагаемого организатора преступной группировки "Артаковские", сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.

"Двадцать шестого ноября силовыми структурами проведены следственно-оперативные мероприятия по местам жительства и деятельности межэтнической преступной группировки "Артаковские" и организатора ОПГ Артака Варосяна. В результате обысков выявлены незаконные к обороту предметы, установлена запрещенная в России деятельность, а также другие нарушения законодательства РФ", - сказал собеседник агентства.

Также проводятся мероприятия по установлению связей фигурантов в органах власти и правоохранительных структурах региона, уточнил он.