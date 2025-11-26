https://ria.ru/20251126/obysk-2057688187.html
Силовики провели обыски у предполагаемого организатора ОПГ "Артаковские"
Силовики провели обыски у предполагаемого организатора ОПГ "Артаковские" - РИА Новости, 26.11.2025
Силовики провели обыски у предполагаемого организатора ОПГ "Артаковские"
УФСБ, полиция и Росгвардия в Челябинской области провели обыски у предполагаемого организатора преступной группировки "Артаковские", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T13:10:00+03:00
2025-11-26T13:10:00+03:00
2025-11-26T14:25:00+03:00
происшествия
россия
челябинская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
https://ria.ru/20251120/makhonin-2056242665.html
россия
челябинская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, челябинская область
Происшествия, Россия, Челябинская область
ЧЕЛЯБИНСК, 26 ноя – РИА Новости. УФСБ, полиция и Росгвардия в Челябинской области провели обыски у предполагаемого организатора преступной группировки "Артаковские", сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
"Двадцать шестого ноября силовыми структурами проведены следственно-оперативные мероприятия по местам жительства и деятельности межэтнической преступной группировки "Артаковские" и организатора ОПГ Артака Варосяна. В результате обысков выявлены незаконные к обороту предметы, установлена запрещенная в России деятельность, а также другие нарушения законодательства РФ", - сказал собеседник агентства.
Также проводятся мероприятия по установлению связей фигурантов в органах власти и правоохранительных структурах региона, уточнил он.
В пресс-службе регионального УФСБ России по региону РИА Новости подтвердили проведение следственно-оперативных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Челябинской области совместно с ГУМВД России по Челябинской области при силовой поддержке Росгвардии.