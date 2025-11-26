Рейтинг@Mail.ru
Силовики провели обыски у предполагаемого организатора ОПГ "Артаковские"
13:10 26.11.2025 (обновлено: 14:25 26.11.2025)
Силовики провели обыски у предполагаемого организатора ОПГ "Артаковские"
Силовики провели обыски у предполагаемого организатора ОПГ "Артаковские"
УФСБ, полиция и Росгвардия в Челябинской области провели обыски у предполагаемого организатора преступной группировки "Артаковские", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.11.2025
происшествия, россия, челябинская область
Происшествия, Россия, Челябинская область

Силовики провели обыски у предполагаемого организатора ОПГ "Артаковские"

ЧЕЛЯБИНСК, 26 ноя – РИА Новости. УФСБ, полиция и Росгвардия в Челябинской области провели обыски у предполагаемого организатора преступной группировки "Артаковские", сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
"Двадцать шестого ноября силовыми структурами проведены следственно-оперативные мероприятия по местам жительства и деятельности межэтнической преступной группировки "Артаковские" и организатора ОПГ Артака Варосяна. В результате обысков выявлены незаконные к обороту предметы, установлена запрещенная в России деятельность, а также другие нарушения законодательства РФ", - сказал собеседник агентства.
Также проводятся мероприятия по установлению связей фигурантов в органах власти и правоохранительных структурах региона, уточнил он.
В пресс-службе регионального УФСБ России по региону РИА Новости подтвердили проведение следственно-оперативных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Челябинской области совместно с ГУМВД России по Челябинской области при силовой поддержке Росгвардии.
