Работы по омолаживанию и формовочной обрезке деревьев начались в Москве
Работы по омолаживанию и формовочной обрезке деревьев начались в Москве - РИА Новости, 26.11.2025
Работы по омолаживанию и формовочной обрезке деревьев начались в Москве
Работы по омолаживанию и формовочной обрезке деревьев начались в Москве, работы проходят ежегодно с ноября по апрель, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T16:07:00+03:00
2025-11-26T16:07:00+03:00
2025-11-26T16:07:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
капремонт в москве
москва
Работы по омолаживанию и формовочной обрезке деревьев начались в Москве
В Москве начались работы по омолаживанию и формовочной обрезке деревьев
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Работы по омолаживанию и формовочной обрезке деревьев начались в Москве, работы проходят ежегодно с ноября по апрель, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Приступили к омолаживающей и формовочной обрезке деревьев. Работы проходят ежегодно с ноября по апрель. Уделяем внимание как крупномерам, растущим вдоль магистралей, так и растениям в парках и общественных местах. При омолаживающей обрезке корректируем ветви вплоть до их базальной части – благодаря этому лучше растут молодые побеги, создавая новую крону. Такой вид обрезки необходим для стареющих, усыхающих или потерявших декоративный вид деревьев. Работы проводятся при отсутствии процесса сокодвижения (перемещения воды и растворенных в ней питательных веществ) и при наступлении минусовых температур (не ниже минус 10 градусов)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что осенью, после завершения листопада, проводится ещё одна обрезка – формовочная. Она позволяет создать и сохранить искусственную форму кроны, регулировать интенсивность цветения и плодоношения. Чаще всего придаём деревьям шаровидную, овальную, пирамидальную или конусовидную форму.
"Весной приступим к санитарной обрезке деревьев – перед началом активного роста и цветения удалим сухие и поврежденные ветви. Это улучшит общее состояние крупномеров и позволит создать вентилируемую крону, которая будет препятствовать появлению вредителей и болезней и стимулировать рост новых побегов", - уточняется в сообщении.