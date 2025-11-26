Рейтинг@Mail.ru
26.11.2025

Компания предоставила оборудование для финала чемпионата "Профессионалы"
Профессионалы. Сделано в России
Профессионалы. Сделано в России
 
18:12 26.11.2025
Компания предоставила оборудование для финала чемпионата "Профессионалы"
Компания предоставила оборудование для финала чемпионата "Профессионалы"
профессионалы. сделано в россии
чемпионат «профессионалы»
2025
чемпионат «профессионалы»
Профессионалы. Сделано в России, Чемпионат «Профессионалы»
Компания предоставила оборудование для финала чемпионата "Профессионалы"

"Дериа Графикс" предоставила оборудование для финала чемпионата "Профессионалы"
© Фото : пресс-служба Института развития профессионального образования
"Дериа Графикс" предоставила оборудование для финала чемпионата "Профессионалы"
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Компания "Дериа Графикс" предоставила сварочное оборудование для компетенций "Кузовной ремонт" и "Слесарная работа с металлом" в рамках финала чемпионата "Профессионалы" в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования.
Там отметили, что российские компании активно поддерживают Всероссийское чемпионатное движение "Профессионалы". В их число входит "Дериа Графикс".
Генеральный директор компании Игорь Гуленко рассказал, что партнерство с движением началось в 2022 году, а сегодня компания поддерживает уже шесть компетенций на итоговом этапе и финале. Для регионального этапа компания предоставила в 55 регионов свое оборудование и специалистов для проведения инструктажа.
"Компетенция "Диагностика и ремонт электронных узлов промышленного оборудования" разработана по моей инициативе. Участие в чемпионатном движении дает нам как производителю ценную обратную связь. Благодаря взаимодействию с экспертным сообществом мы уже внедрили в производство несколько новых моделей. Это то же оборудование для промышленности, но доработанное с учетом мнения экспертов", – сообщил Гуленко.
Он отметил также, что компания продолжит поддержку чемпионатного движения как части развивающейся системы СПО и участвует в повышении квалификации мастеров, чтобы они "передавали студентам максимально современные знания и технологии".
На финале чемпионата "Профессионалы" в Санкт-Петербурге компания предоставила сварочное оборудование для компетенций "Кузовной ремонт" и "Слесарная работа с металлом".
Чемпионат "Профессионалы" – масштабные соревнования по профессиональному мастерству, он проходит по наиболее массовым и востребованным экономикой компетенциям.
Организатор – Минпросвещения России при поддержке правительства Российской Федерации, федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.
Профессионалы. Сделано в РоссииЧемпионат «Профессионалы»
 
 
