Объем сельхозпроизводства Волгоградской области составит 410 млрд руб

ВОЛГОГРАД, 26 ноя – РИА Новости. Общий объем сельскохозяйственного производства в Волгоградской области по итогам 2025 года может составить около 410 миллиардов рублей, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время совещания.

"Общий объем агропроизводства в регионе с учетом перерабатывающей промышленности составит по нашим подсчетам порядка 410 миллиардов рублей. И это не просто цифра. За всеми сухими данными статистики, отражающими основные макроэкономические показатели сельскохозяйственной отрасли, стоит тяжелейший труд, самоотдача, напряжение сил и воли, трудовой подвиг десятков тысяч жителей Волгоградской области", - приводит слова Бочарова его пресс-служба в сообщении.