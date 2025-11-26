Рейтинг@Mail.ru
26.11.2025
Волгоградская область
 
14:10 26.11.2025
Объем сельхозпроизводства Волгоградской области составит 410 млрд руб
Объем сельхозпроизводства Волгоградской области составит 410 млрд руб
волгоградская область
Объем сельхозпроизводства Волгоградской области составит 410 млрд руб

Зерно. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 26 ноя – РИА Новости. Общий объем сельскохозяйственного производства в Волгоградской области по итогам 2025 года может составить около 410 миллиардов рублей, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время совещания.
"Общий объем агропроизводства в регионе с учетом перерабатывающей промышленности составит по нашим подсчетам порядка 410 миллиардов рублей. И это не просто цифра. За всеми сухими данными статистики, отражающими основные макроэкономические показатели сельскохозяйственной отрасли, стоит тяжелейший труд, самоотдача, напряжение сил и воли, трудовой подвиг десятков тысяч жителей Волгоградской области", - приводит слова Бочарова его пресс-служба в сообщении.
По информации администрации региона, в этом году волгоградские аграрии собрали 5,8 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур, более 1,6 миллиона тонн подсолнечника . Отмечается, что поголовье крупного рогатого скота в регионе достигло 350 тысяч голов, что больше на 3% по сравнению с 2024 годом.
Строительный подряд - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Более 320 стройпроектов на 42 млрд руб реализуются в Волгоградской области
