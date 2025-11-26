Рейтинг@Mail.ru
ВС России ударили по энергообъектам, использовавшимся в интересах ВСУ - РИА Новости, 26.11.2025
12:48 26.11.2025 (обновлено: 12:49 26.11.2025)
ВС России ударили по энергообъектам, использовавшимся в интересах ВСУ
ВС России ударили по энергообъектам, использовавшимся в интересах ВСУ
Вооруженные силы РФ нанесли поражение объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 26.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли поражение объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, сообщило Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение цеху по производству боеприпасов, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
