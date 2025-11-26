https://ria.ru/20251126/obekty-2057676864.html
ВС России ударили по энергообъектам, использовавшимся в интересах ВСУ
ВС России ударили по энергообъектам, использовавшимся в интересах ВСУ - РИА Новости, 26.11.2025
ВС России ударили по энергообъектам, использовавшимся в интересах ВСУ
Вооруженные силы РФ нанесли поражение объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 26.11.2025
ВС России ударили по энергообъектам, использовавшимся в интересах ВСУ
