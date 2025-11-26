https://ria.ru/20251126/oae-2057840238.html
Более двух миллионов туристов из России посетили ОАЭ в 2025 году
Более двух миллионов туристов из России посетили в 2025 году ОАЭ, сказал в среду посол страны в РФ Мухаммед Ахмед аль-Джабер. РИА Новости, 26.11.2025
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Более двух миллионов туристов из России посетили в 2025 году ОАЭ, сказал в среду посол страны в РФ Мухаммед Ахмед аль-Джабер.
"С 2023 года объём торговли между нашими двумя странами превысил 11 миллиардов долларов США
, что отражает глубину растущего экономического сотрудничества между ОАЭ
и Россией
. Сотрудничество в области культуры, туризма и воздушного транспорта также постоянно развивается, способствуя укреплению связей и сближению между нашими двумя дружественными странами", - сказал посол на приеме по случаю празднования 54-го Национального дня ОАЭ.
"В этом контексте туризм является ярким примером этих тесных отношений: число граждан Эмиратов, посетивших Россию в 2025 году, превысило 70 000 человек, а ОАЭ в том же году приняли более двух миллионов российских туристов", - добавил дипломат
Он подчеркнул, что ОАЭ и Россию "связывают тесная дружба и прочное партнёрство, основанное на взаимном уважении и общих интересах".
"За последние годы отношения между нашими странами добились значительного развития в различных областях: политической, экономической, культурной, научной, медицинской, туристической и других сферах", - заключил он.