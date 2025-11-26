Рейтинг@Mail.ru
Более двух миллионов туристов из России посетили ОАЭ в 2025 году - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
21:15 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/oae-2057840238.html
Более двух миллионов туристов из России посетили ОАЭ в 2025 году
Более двух миллионов туристов из России посетили ОАЭ в 2025 году - РИА Новости, 26.11.2025
Более двух миллионов туристов из России посетили ОАЭ в 2025 году
Более двух миллионов туристов из России посетили в 2025 году ОАЭ, сказал в среду посол страны в РФ Мухаммед Ахмед аль-Джабер. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T21:15:00+03:00
2025-11-26T21:15:00+03:00
туризм
россия
оаэ
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023198086_0:197:2943:1852_1920x0_80_0_0_37ac80ea8e9520bb93a7f3a368b17b3b.jpg
https://ria.ru/20251126/turizm-2057566189.html
https://ria.ru/20251126/turisty-2057609872.html
россия
оаэ
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023198086_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_96448f674e975f53db64965c9cd9c802.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, оаэ, сша
Туризм, Россия, ОАЭ, США
Более двух миллионов туристов из России посетили ОАЭ в 2025 году

Посол аль-Джабер сообщил о более 2 млн туристов из России в ОАЭ в 2025 г

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкБирка на багаже туристов, задержавшихся в Объединенных Арабских Эмиратах
Бирка на багаже туристов, задержавшихся в Объединенных Арабских Эмиратах - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Бирка на багаже туристов, задержавшихся в Объединенных Арабских Эмиратах. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Более двух миллионов туристов из России посетили в 2025 году ОАЭ, сказал в среду посол страны в РФ Мухаммед Ахмед аль-Джабер.
"С 2023 года объём торговли между нашими двумя странами превысил 11 миллиардов долларов США, что отражает глубину растущего экономического сотрудничества между ОАЭ и Россией. Сотрудничество в области культуры, туризма и воздушного транспорта также постоянно развивается, способствуя укреплению связей и сближению между нашими двумя дружественными странами", - сказал посол на приеме по случаю празднования 54-го Национального дня ОАЭ.
Озеро Байкал - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Глава РСТ назвал условия для дальнейшего роста внутреннего туризма
Вчера, 02:19
"В этом контексте туризм является ярким примером этих тесных отношений: число граждан Эмиратов, посетивших Россию в 2025 году, превысило 70 000 человек, а ОАЭ в том же году приняли более двух миллионов российских туристов", - добавил дипломат
Он подчеркнул, что ОАЭ и Россию "связывают тесная дружба и прочное партнёрство, основанное на взаимном уважении и общих интересах".
"За последние годы отношения между нашими странами добились значительного развития в различных областях: политической, экономической, культурной, научной, медицинской, туристической и других сферах", - заключил он.
Великая Китайская стена - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Российские туристы переориентировались на Китай, рассказали эксперты
Вчера, 10:27
 
ТуризмРоссияОАЭСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала