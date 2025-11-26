Более двух миллионов туристов из России посетили ОАЭ в 2025 году

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Более двух миллионов туристов из России посетили в 2025 году ОАЭ, сказал в среду посол страны в РФ Мухаммед Ахмед аль-Джабер.

"С 2023 года объём торговли между нашими двумя странами превысил 11 миллиардов долларов США , что отражает глубину растущего экономического сотрудничества между ОАЭ Россией . Сотрудничество в области культуры, туризма и воздушного транспорта также постоянно развивается, способствуя укреплению связей и сближению между нашими двумя дружественными странами", - сказал посол на приеме по случаю празднования 54-го Национального дня ОАЭ.

"В этом контексте туризм является ярким примером этих тесных отношений: число граждан Эмиратов, посетивших Россию в 2025 году, превысило 70 000 человек, а ОАЭ в том же году приняли более двух миллионов российских туристов", - добавил дипломат

Он подчеркнул, что ОАЭ и Россию "связывают тесная дружба и прочное партнёрство, основанное на взаимном уважении и общих интересах".