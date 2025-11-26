Рейтинг@Mail.ru
21:07 26.11.2025
Президент Нигерии объявил режим ЧС в области безопасности
в мире
нигерия
https://ria.ru/20251123/nigeriya-2056967806.html
нигерия
в мире, нигерия
В мире, Нигерия
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент Нигерии Бола Тинубу на фоне участившихся атак и похищений объявил в стране режим чрезвычайной ситуации в области безопасности и приказал набрать 20 тысяч новобранцев в полицию, пишет газета Punch со ссылкой на офис президента.
"Президент Бола Тинубу объявил в стране режим чрезвычайной ситуации в области безопасности, приказав полиции и вооруженным силам набрать дополнительный персонал для борьбы с ростом нестабильности в стране", - говорится в статье.
Отмечается, что нигерийской полиции приказано набрать 20 тысяч новых служащих, увеличив штат полицейских до 50 тысяч человек. Временным тренировочным плацдармом новобранцев станут лагеря Национального корпуса службы молодежи (NYSC).
Армия Нигерии патрулирует район после похищения школьников - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
В Нигерии часть похищенных школьников сбежала из плена
23 ноября, 17:58
 
В мире, Нигерия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
