https://ria.ru/20251126/nigeriya-2057839094.html
Президент Нигерии объявил режим ЧС в области безопасности
Президент Нигерии объявил режим ЧС в области безопасности - РИА Новости, 26.11.2025
Президент Нигерии объявил режим ЧС в области безопасности
Президент Нигерии Бола Тинубу на фоне участившихся атак и похищений объявил в стране режим чрезвычайной ситуации в области безопасности и приказал набрать 20... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T21:07:00+03:00
2025-11-26T21:07:00+03:00
2025-11-26T21:08:00+03:00
в мире
нигерия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1b/1892491040_3:74:3070:1799_1920x0_80_0_0_2a8c44fb981b4ce4465158e462257597.jpg
https://ria.ru/20251123/nigeriya-2056967806.html
нигерия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1b/1892491040_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dc2c1683ba70a1ed672919732d73aea6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нигерия
Президент Нигерии объявил режим ЧС в области безопасности
Президент Нигерии Тинубу объявил режим ЧС в области безопасности
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости.
Президент Нигерии Бола Тинубу на фоне участившихся атак и похищений объявил в стране режим чрезвычайной ситуации в области безопасности и приказал набрать 20 тысяч новобранцев в полицию, пишет газета Punch
со ссылкой на офис президента.
"Президент Бола Тинубу объявил в стране режим чрезвычайной ситуации в области безопасности, приказав полиции и вооруженным силам набрать дополнительный персонал для борьбы с ростом нестабильности в стране", - говорится в статье.
Отмечается, что нигерийской полиции приказано набрать 20 тысяч новых служащих, увеличив штат полицейских до 50 тысяч человек. Временным тренировочным плацдармом новобранцев станут лагеря Национального корпуса службы молодежи (NYSC).