Венгерская MOL готова в 2,5 раза увеличить поставки нефти в Сербию

БЕЛГРАД, 26 ноя - РИА Новости. Венгерская нефтегазовая компания MOL готова в два с половиной раза увеличить поставки нефти и нефтепродуктов в Сербию, чтобы помочь Белграду с энергоснабжением, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Оператор Адриатического нефтепровода в Хорватии JANAF сообщил 9 октября о приостановке сотрудничества с "Нефтяной индустрией Сербии" из-за санкций. JANAF является единственным поставщиком, и по договору с NIS от 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года должен поставить по нефтепроводу 10 миллионов тонн сырья с терминала на острове Крк в Хорватии в Сербию. Президент Сербии Александр Вучич сообщил во вторник, что единственный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Сербии, принадлежащий NIS, которая находится под санкциями США, еще не остановлен, но сократил режим работы, осталось четыре дня до полной остановки.