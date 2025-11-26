Рейтинг@Mail.ru
СФ одобрил закон о ставках НДФЛ для работающих в России граждан ЕАЭС - РИА Новости, 26.11.2025
13:49 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/ndfl-2057701219.html
СФ одобрил закон о ставках НДФЛ для работающих в России граждан ЕАЭС
СФ одобрил закон о ставках НДФЛ для работающих в России граждан ЕАЭС - РИА Новости, 26.11.2025
СФ одобрил закон о ставках НДФЛ для работающих в России граждан ЕАЭС
Сенаторы одобрили закон, который устанавливает для работающих в России граждан стран ЕАЭС (Евразийский экономический союз) такие же ставки НДФЛ на трудовые... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T13:49:00+03:00
2025-11-26T13:49:00+03:00
экономика
россия
алексей сазанов
евразийский экономический союз
евразийская экономическая комиссия
экономика, россия, алексей сазанов, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия
Экономика, Россия, Алексей Сазанов, Евразийский экономический союз, Евразийская экономическая комиссия
СФ одобрил закон о ставках НДФЛ для работающих в России граждан ЕАЭС

Совфед уравнял ставки НДФЛ для россиян и работающих в РФ граждан ЕАЭС

© Sputnik / Владислав Воднев | Перейти в медиабанкФлаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© Sputnik / Владислав Воднев
Перейти в медиабанк
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, который устанавливает для работающих в России граждан стран ЕАЭС (Евразийский экономический союз) такие же ставки НДФЛ на трудовые доходы, как и для россиян, вместо действующей сейчас единой ставки в 30%.
Документ выравнивает условия налогообложения граждан - налоговых резидентов России и других стран Евразийского экономического союза. Это изменение начнет действовать через месяц после официального опубликования закона, но не ранее первого числа очередного налогового периода по соответствующему налогу.
Сейчас в России применяются прогрессивные ставки НДФЛ в размере от 13% до 22% в зависимости от уровня дохода. А для доходов налоговых резидентов других стран, полученных от трудовой деятельности на территории РФ, ставка налога составляет 30%. В связи с этим были получены претензии от Евразийской экономической комиссии, пояснял ранее замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов.
Закон, содержащий и другие изменения, вступит в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Двери ЕАЭС всегда открыты для новых участников, заявил Путин
10 октября, 11:06
 
