СФ одобрил закон о ставках НДФЛ для работающих в России граждан ЕАЭС

МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, который устанавливает для работающих в России граждан стран ЕАЭС (Евразийский экономический союз) такие же ставки НДФЛ на трудовые доходы, как и для россиян, вместо действующей сейчас единой ставки в 30%.