СФ одобрил закон о ставках НДФЛ для работающих в России граждан ЕАЭС

МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, который устанавливает для работающих в России граждан стран ЕАЭС (Евразийский экономический союз) такие же ставки НДФЛ на трудовые доходы, как и для россиян, вместо действующей сейчас единой ставки в 30%.
Документ выравнивает условия налогообложения граждан - налоговых резидентов России и других стран Евразийского экономического союза. Это изменение начнет действовать через месяц после официального опубликования закона, но не ранее первого числа очередного налогового периода по соответствующему налогу.
Сейчас в России применяются прогрессивные ставки НДФЛ в размере от 13% до 22% в зависимости от уровня дохода. А для доходов налоговых резидентов других стран, полученных от трудовой деятельности на территории РФ, ставка налога составляет 30%. В связи с этим были получены претензии от Евразийской экономической комиссии, пояснял ранее замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов.
Закон, содержащий и другие изменения, вступит в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.
