Наука
 
19:45 26.11.2025
Чернышенко рассказал о роли Конгресса молодых ученых
Чернышенко рассказал о роли Конгресса молодых ученых
дмитрий чернышенко
Наука, Дмитрий Чернышенко
Чернышенко рассказал о роли Конгресса молодых ученых

Чернышенко: Конгресс молодых ученых показывает открытость российской науки

СИРИУС, 26 ноя - РИА Новости. Ежегодный Конгресс молодых ученых, проводимый в России на федеральной территории Сириус, демонстрирует открытость российской науки, ее масштаб и ценность для всего мира, эту уникальную атмосферу нужно поддерживать, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Под председательством Чернышенко состоялось заседание Координационного комитета по проведению Десятилетия науки и технологий. На нем представили предварительные итоги проведения V Конгресса молодых ученых и мероприятий–спутников в 2025 году, а также обсудили результаты реализации плана Десятилетия науки и технологий и предложения на следующий год.
"Наверное, все уже успели пройтись по территории университета. И участники предыдущих конгрессов видят, насколько сильно и в лучшую сторону происходят изменения. И с точки зрения презентации результатов, и с точки зрения представленности у "Нашей лабы" —показывают новые приборы, приборы уже другого качества, и с точки зрения образования — для молодых учёных все сегодняшние презентации, круглые столы содержательно наполнены. На всех секциях полные залы. Это приятно", – сказал помощник президента России Андрей Фурсенко, слова которого приводит пресс-служба фонда "Росконгресс".
Чернышенко напомнил, что V Конгресс молодых ученых – это ключевое событие Десятилетия науки и технологий в РФ, и уже есть видимый эффект от популяризации науки и поддержки молодых талантов.
"С каждым годом Конгресс молодых ученых набирает обороты, демонстрирует все более впечатляющие результаты, подтверждая девиз "Энергия науки: от потенциала знаний к созиданию будущего". Задача, которую поставил президент, – обеспечивать технологическое лидерство России, чтобы оно было неоспоримо. В этом году конгресс собрал участников из более чем 100 стран. Помимо цифр, нужно поддерживать ту самую уникальную атмосферу, которой славится конгресс, – открытости российской науки, её масштаб и ценность прежде всего для нашей страны, но и для всего мира", – сказал вице-премьер.
Мероприятия Десятилетия науки и технологий - это возможность вовлечь в сферу науки талантливую молодежь, предпринимателей, представителей реального сектора российской экономики, отметил Чернышенко.
Утвержденный правительством РФ план проведения Десятилетия науки и технологий включает в себя 12 инициатив, проектов и мероприятий.
"В целом результаты этого года показали повышение интереса к мероприятиям Десятилетия. В этом году на Конгрессе молодых ученых будет каждый пятый кандидат наук до 29 лет и каждый третий доктор наук до 39 лет. Всего среди участников более 3 тысяч человек с научной степенью. Общее количество кандидатов наук по сравнению с прошлым, 2024 годом, увеличилось на 45% и составило почти 2,5 тысячи человек", - отмечается в сообщении.
РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство V Конгресса молодых ученых. Кроме того, информационным партнером V Конгресса молодых ученых выступает международное информационное агентство и радио Sputnik.
