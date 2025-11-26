Рейтинг@Mail.ru
Ученые придумали, как проверить качество городской среды - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
09:00 26.11.2025 (обновлено: 11:13 26.11.2025)
https://ria.ru/20251126/nauka-2057415086.html
Ученые придумали, как проверить качество городской среды
Ученые придумали, как проверить качество городской среды - РИА Новости, 26.11.2025
Ученые придумали, как проверить качество городской среды
Систему автоматической проверки проектов городских объектов на стадии разработки создали специалисты ВолгГТУ. Модель позволит автоматически выявлять нарушения... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T09:00:00+03:00
2025-11-26T11:13:00+03:00
наука
наука
университетская наука
россия
волгоградская область
волгоградский государственный технический университет (волггту)
российский научный фонд
российские инновации
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057409614_0:450:2400:1800_1920x0_80_0_0_3f78e2d06c8a9ccd8fe7ee4b61f40713.jpg
https://ria.ru/20250115/nauka-1993436278.html
https://ria.ru/20250722/nauka-2030012726.html
россия
волгоградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057409614_0:0:2400:1800_1920x0_80_0_0_534261198f6315f65efc99de6fe64896.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
наука, университетская наука, россия, волгоградская область, волгоградский государственный технический университет (волггту), российский научный фонд, российские инновации, безопасность и комфорт среды, строительство
Наука, Наука, Университетская наука, Россия, Волгоградская область, Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ), Российский научный фонд, Российские инновации, Безопасность и комфорт среды, Строительство

Ученые придумали, как проверить качество городской среды

© Getty Images / avstraliavasinГородская инфраструктура
Городская инфраструктура - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© Getty Images / avstraliavasin
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Систему автоматической проверки проектов городских объектов на стадии разработки создали специалисты ВолгГТУ. Модель позволит автоматически выявлять нарушения строительных и санитарных норм, существенно ускоряя этим экспертизу проектов городской инфраструктуры. Результаты представлены в издании "Онтология проектирования".
Перед началом строительства жилого комплекса, нового здания больницы, автобусного парка или сквера проект сооружения в черте населенного пункта проходит экспертизу. В ходе этой проверки выявляется соответствие и здания, и его предполагаемого расположения нормативам, рассказали в Волгоградском государственном техническом университете (ВолгГТУ). Например, здание дошкольного учреждения можно расположить на участке, удаленного более чем на 25 метров от автомобильных дорог, на 50 метров - от АЗС, на 150 – от железнодорожных путей. При этом корпуса должны отстоять друг от друга не менее, чем на 12 метров, иначе будут нарушены санитарные нормы по количеству естественного освещения.
Ученый держит колбу с переработанным пластиком - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
В Волгограде разработали "зеленую" добавку для полимера ПВХ
15 января, 09:00
В настоящее время экспертиза либо проводится вручную, либо с использованием зарубежного программного обеспечения, которые адаптированы под другие нормы, добавил заведующий кафедрой "Цифровые технологии в урбанистике, архитектуре и строительстве" Данила Парыгин.
Для того, чтобы снизить время выполнения проверок и упростить работу экспертам по градостроительству, специалисты ВолгГТУ разработали отечественное программное обеспечение, которое позволяет автоматизировать больше половины рутинных проверок проектов сооружений по ГОСТ, СанПиН и сводам правил.
"Система анализирует цифровую модель города и правила в онтологии, выявляя ошибки, например слишком близко стоящие здания, недостаточную озелененность, а также другие нарушения санитарных или строительных норм. То есть она помогает проектировщику изначально избежать нарушений, а при экспертизе такие проблемы автоматически показывает", — объяснил Парыгин.
Открытие новой станции метро Горный институт в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
В Санкт-Петербурге выявили самые опасные места для пешеходов
22 июля, 09:00
По мнению ученого, в перспективе программа может быть использована как основа для полноценной интеллектуальной экспертизы и построения цифрового двойника города. Также специалисты ВолгГТУ планируют разработать машиночитаемую нормативную документацию для строительной области.
Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда и администрации Волгоградской области.
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаРоссияВолгоградская областьВолгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ)Российский научный фондРоссийские инновацииБезопасность и комфорт средыСтроительство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала