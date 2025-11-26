Ученые придумали, как проверить качество городской среды

МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Систему автоматической проверки проектов городских объектов на стадии разработки создали специалисты Систему автоматической проверки проектов городских объектов на стадии разработки создали специалисты ВолгГТУ . Модель позволит автоматически выявлять нарушения строительных и санитарных норм, существенно ускоряя этим экспертизу проектов городской инфраструктуры. Результаты представлены в издании "Онтология проектирования".

Перед началом строительства жилого комплекса, нового здания больницы, автобусного парка или сквера проект сооружения в черте населенного пункта проходит экспертизу. В ходе этой проверки выявляется соответствие и здания, и его предполагаемого расположения нормативам, рассказали в Волгоградском государственном техническом университете (ВолгГТУ). Например, здание дошкольного учреждения можно расположить на участке, удаленного более чем на 25 метров от автомобильных дорог, на 50 метров - от АЗС, на 150 – от железнодорожных путей. При этом корпуса должны отстоять друг от друга не менее, чем на 12 метров, иначе будут нарушены санитарные нормы по количеству естественного освещения.

В настоящее время экспертиза либо проводится вручную, либо с использованием зарубежного программного обеспечения, которые адаптированы под другие нормы, добавил заведующий кафедрой "Цифровые технологии в урбанистике, архитектуре и строительстве" Данила Парыгин.

Для того, чтобы снизить время выполнения проверок и упростить работу экспертам по градостроительству, специалисты ВолгГТУ разработали отечественное программное обеспечение, которое позволяет автоматизировать больше половины рутинных проверок проектов сооружений по ГОСТ, СанПиН и сводам правил.

"Система анализирует цифровую модель города и правила в онтологии, выявляя ошибки, например слишком близко стоящие здания, недостаточную озелененность, а также другие нарушения санитарных или строительных норм. То есть она помогает проектировщику изначально избежать нарушений, а при экспертизе такие проблемы автоматически показывает", — объяснил Парыгин.

По мнению ученого, в перспективе программа может быть использована как основа для полноценной интеллектуальной экспертизы и построения цифрового двойника города. Также специалисты ВолгГТУ планируют разработать машиночитаемую нормативную документацию для строительной области.