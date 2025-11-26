В НАТО заявили, что не смогут заменить США в поддержке Украины

МАДРИД, 26 ноя - РИА Новости. Страны-члены НАТО не в состоянии компенсировать возможное сокращение американской помощи Украине, заявил в среду председатель Военного комитета НАТО, итальянский адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

"Честно говоря, я не могу сказать вам "да". Но могу сказать, что мы сделаем всё возможное. Мы максимально увеличим нашу помощь. Мы никогда не оставим Украину", - сказал он в интервью газете Mundo, отвечая на вопрос о том, сможет ли НАТО заполнить вакуум, если США прекратят поддержку Украины

Адмирал назвал происходящее "моментом холодного душа" для европейских обществ, которые, по его словам, уже оказались в условиях гибридной войны или так называемой войны в "серой зоне".

Каво Драгоне отметил, что НАТО обсуждает переход к концепции "превентивного сдерживания", которая подразумевает возможность заранее нейтрализовать "угрозы" - например, уничтожить площадки, откуда якобы готовятся запуски дронов по странам альянса. Он утверждает, что подобные меры рассматриваются как ответ на растущие риски в "серой зоне" и как инструмент, позволяющий предотвратить эскалацию до полноценного конфликта.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".