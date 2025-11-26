НАТО развернет в Румынии новый комплекс для перехвата дронов

КИШИНЕВ, 26 ноя - РИА Новости. НАТО скоро введет в строй в Румынии новый американский комплекс борьбы с беспилотниками для перехвата дронов над дельтой Дуная, заявил на авиабазе "Михаил Когэлничану" командующий Сухопутными войсками США в Европе и Африке Кристофер Донахью,
Министерство обороны Румынии сообщало во вторник о двух проникновениях дронов над дунайским участком границы с Украиной и о вылете четырех истребителей Eurofighter Typhoon и F-16 для контроля обстановки. Ведомство уточняло, что объекты были зафиксированы радарами в уездах Тулча и Галац.
"Мы создали новый комплекс, способный сбивать эти БПЛА. Мы уже начали развертывание возможности, которая позволит не допускать нарушения нашего воздушного пространства такими дронами. Эта система прошла испытания и находится на финальной стадии внедрения, очень скоро вы увидите ее в дельте Дуная", - цитирует его слова радио Romania.
Ранее румынское онлайн-издание HotNews со ссылкой на военных НАТО сообщало, что речь идет о новом американском комплексе Merops, использующем элементы искусственного интеллекта для обнаружения и перехвата дронов, в том числе в условиях радиоэлектронных помех. Система реализует принцип "дрон против дрона" и может передавать целеуказание авиации и наземным средствам
Правительство Румынии 13 декабря прошлого года одобрило законопроект о защите воздушного пространства страны от беспилотников, закон был подписан президентом в мае этого года. Согласно закону, определены несколько ситуаций, в которых воздушное судно (с пилотом или без него) "использует национальное воздушное пространство без разрешения", например: выполнение несанкционированного полета, отклонение от ранее установленного маршрута, прерывание работы идентификационных устройств, выполнение полета в зонах ограниченного доступа, выполнение задач по аэрофотосъемке без одобрения минобороны, "а также если беспилотный летательный аппарат выполняет полет и в силу своего режима работы серьезно и неминуемо угрожает" миссиям минобороны или учреждений, подчиненных министерству транспорта.
В отношении беспилотников могут быть предприняты некинетические меры, которые предполагают обнаружение дрона, взятие его под контроль или его нейтрализацию путем отключения его функций управления, контроля или связи, а также кинетические, то есть "обездвиживание или уничтожение" беспилотного летательного аппарата. Приказ сбивать беспилотники, нарушающие воздушное пространство, отдают "лица, имеющие право принятия решения, установленное постановлением Высшему совета национальной обороны".
Кроме того, НАТО усилила мониторинг воздушного пространства над Румынией, развернув дополнительные системы раннего предупреждения.