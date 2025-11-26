"Это невозможно". Рютте сообщил Украине плохие новости

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте признал, что членство Украины в НАТО невозможно без единой позиции союзников альянса, которой на данный момент нет.

В феврале 2019 года в конституцию Украины добавили формулировку о европейской и евроатлантической интеграции страны, в том числе среди целей страны указана реализация стратегического курса государства "на получение полноправного членства Украины в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора".