"Это невозможно". Рютте сообщил Украине плохие новости
11:12 26.11.2025
"Это невозможно". Рютте сообщил Украине плохие новости
"Это невозможно". Рютте сообщил Украине плохие новости
"Это невозможно". Рютте сообщил Украине плохие новости
Генсек НАТО Марк Рютте признал, что членство Украины в НАТО невозможно без единой позиции союзников альянса, которой на данный момент нет. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T11:12:00+03:00
2025-11-26T11:12:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
марк рютте
сергей лавров
нато
украина
россия
сша
в мире, украина, россия, сша, марк рютте, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, США, Марк Рютте, Сергей Лавров, НАТО
"Это невозможно". Рютте сообщил Украине плохие новости

Рютте признал невозможность членства Украины в НАТО без единства в альянсе

© AP Photo / Markus SchreiberГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте
© AP Photo / Markus Schreiber
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте признал, что членство Украины в НАТО невозможно без единой позиции союзников альянса, которой на данный момент нет.
"Вашингтонский (Североатлантический - ред.) договор от 1949 года допускает присоединение любой страны евроатлантического региона. Однако это невозможно без единогласия союзников", - заявил Рютте в интервью газете Pais, отвечая на вопрос, открыта ли дверь в альянс для Украины.
Рютте сделал заявление о завершении конфликта на Украине
10:44
Рютте сделал заявление о завершении конфликта на Украине
10:44
Он признал, что ряд союзников, включая США, заявили, что в настоящее время выступают против вступления Украины в НАТО.
Рютте добавил, что, если членство в НАТО не является вариантом для Украины, то союзники должны предоставить Киеву достаточно надежные гарантии безопасности, обсуждения которых ведутся.
В феврале 2019 года в конституцию Украины добавили формулировку о европейской и евроатлантической интеграции страны, в том числе среди целей страны указана реализация стратегического курса государства "на получение полноправного членства Украины в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора".
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий РФ для урегулирования конфликта на Украине.
Пушков поставил на место Рютте после слов о России
9 ноября, 02:44
Пушков поставил на место Рютте после слов о России
9 ноября, 02:44
 
В миреУкраинаРоссияСШАМарк РюттеСергей ЛавровНАТО
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
