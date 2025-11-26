Рейтинг@Mail.ru
Реконструкцию нарядов тверских щеголих XIX века представили в Торжке - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
14:02 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/naryad-2057705809.html
Реконструкцию нарядов тверских щеголих XIX века представили в Торжке
Реконструкцию нарядов тверских щеголих XIX века представили в Торжке - РИА Новости, 26.11.2025
Реконструкцию нарядов тверских щеголих XIX века представили в Торжке
Реконструкцию 19 костюмов Тверской губернии, выполненных по акварелям художника-этнографа XIX века Федора Солнцева, представили в гостинице Пожарских... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T14:02:00+03:00
2025-11-26T14:02:00+03:00
тверская область
торжок
тверь
осташков
российский фонд культуры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057705600_0:50:1280:770_1920x0_80_0_0_9855e31cb7c04f1d143b5ef2b7db1e8f.jpg
https://ria.ru/20251125/tver-2057432116.html
https://ria.ru/20251126/brend-2057682367.html
торжок
тверь
осташков
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057705600_95:0:1187:819_1920x0_80_0_0_7dd54b8aca09776e18e374a852d4e9bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
торжок, тверь, осташков, российский фонд культуры
Тверская область, Торжок, Тверь, Осташков, Российский фонд культуры
Реконструкцию нарядов тверских щеголих XIX века представили в Торжке

Наряды тверских щеголих XIX века представили после реконструкции в Торжке

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиРеконструкцию нарядов тверских щеголих XIX века представили в Торжке
Реконструкцию нарядов тверских щеголих XIX века представили в Торжке - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Реконструкцию нарядов тверских щеголих XIX века представили в Торжке
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Реконструкцию 19 костюмов Тверской губернии, выполненных по акварелям художника-этнографа XIX века Федора Солнцева, представили в гостинице Пожарских Всероссийского историко-этнографического музея в Торжке, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
Мероприятие стало частью выставочного этнографического проекта "Красота по-русски: тверские щеголихи", реализованного Фондом развития РЭМ с использованием гранта Российского фонда культуры в рамках федерального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры" президентского национального проекта "Семья".
Вид на город Тверь - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Малые техкомпании Верхневолжья поставили товаров и услуг на 43 млн рублей
25 ноября, 15:19
Проект позволил по-новому взглянуть на культурное явление - феномен "тверских щеголих". Это были смелые и самостоятельные модницы из купеческих, мещанских и зажиточных крестьянских семей, которые во второй половине XIX – начале XX века создали свой узнаваемый стиль.
Источником вдохновения послужил фундаментальный труд "Древности Российского государства", содержащий 600 акварелей. Особую ценность для исследователей представляют 30 иллюстраций с костюмами Тверской губернии. 12 из них показывают наряды жительниц Торжка, а 18 — одежду жителей Твери, Осташкова, Вышнего Волочка и Ржева. Эта коллекция долгое время оставалась малодоступной для широкой публики и глубокого изучения.
Проект комплексный. В то время как крупнейшие музеи страны хранят лишь разрозненные элементы и несколько костюмов, здесь впервые представлены полные ансамбли – сложные многослойные комплексы из 6-10 предметов, воссозданных с исторической точностью и позволяющие оценить весь масштаб и гармонию тверского стиля. Реконструкцию, основанную на кропотливой научной работе, осуществила тверская "Студия костюма Марии Рыбаковой".
Логотип Международного экспортного форума Сделано в России в Москве - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Бренд "Сделано в России" смогут использовать еще 3 компании из Верхневолжья
Вчера, 12:52
 
Тверская областьТоржокТверьОсташковРоссийский фонд культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала