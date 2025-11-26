Реконструкцию нарядов тверских щеголих XIX века представили в Торжке

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Реконструкцию 19 костюмов Тверской губернии, выполненных по акварелям художника-этнографа XIX века Федора Солнцева, представили в гостинице Пожарских Всероссийского историко-этнографического музея в Торжке, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

Мероприятие стало частью выставочного этнографического проекта "Красота по-русски: тверские щеголихи", реализованного Фондом развития РЭМ с использованием гранта Российского фонда культуры в рамках федерального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры" президентского национального проекта "Семья".

Проект позволил по-новому взглянуть на культурное явление - феномен "тверских щеголих". Это были смелые и самостоятельные модницы из купеческих, мещанских и зажиточных крестьянских семей, которые во второй половине XIX – начале XX века создали свой узнаваемый стиль.

Источником вдохновения послужил фундаментальный труд "Древности Российского государства", содержащий 600 акварелей. Особую ценность для исследователей представляют 30 иллюстраций с костюмами Тверской губернии. 12 из них показывают наряды жительниц Торжка, а 18 — одежду жителей Твери, Осташкова, Вышнего Волочка и Ржева. Эта коллекция долгое время оставалась малодоступной для широкой публики и глубокого изучения.