Реконструкцию нарядов тверских щеголих XIX века представили в Торжке
Реконструкцию нарядов тверских щеголих XIX века представили в Торжке - РИА Новости, 26.11.2025
Реконструкцию нарядов тверских щеголих XIX века представили в Торжке
26.11.2025
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Реконструкцию 19 костюмов Тверской губернии, выполненных по акварелям художника-этнографа XIX века Федора Солнцева, представили в гостинице Пожарских Всероссийского историко-этнографического музея в Торжке, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
Мероприятие стало частью выставочного этнографического проекта "Красота по-русски: тверские щеголихи", реализованного Фондом развития РЭМ с использованием гранта Российского фонда культуры в рамках федерального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры" президентского национального проекта "Семья".
Проект позволил по-новому взглянуть на культурное явление - феномен "тверских щеголих". Это были смелые и самостоятельные модницы из купеческих, мещанских и зажиточных крестьянских семей, которые во второй половине XIX – начале XX века создали свой узнаваемый стиль.
Источником вдохновения послужил фундаментальный труд "Древности Российского государства", содержащий 600 акварелей. Особую ценность для исследователей представляют 30 иллюстраций с костюмами Тверской губернии. 12 из них показывают наряды жительниц Торжка, а 18 — одежду жителей Твери, Осташкова, Вышнего Волочка и Ржева. Эта коллекция долгое время оставалась малодоступной для широкой публики и глубокого изучения.
Проект комплексный. В то время как крупнейшие музеи страны хранят лишь разрозненные элементы и несколько костюмов, здесь впервые представлены полные ансамбли – сложные многослойные комплексы из 6-10 предметов, воссозданных с исторической точностью и позволяющие оценить весь масштаб и гармонию тверского стиля. Реконструкцию, основанную на кропотливой научной работе, осуществила тверская "Студия костюма Марии Рыбаковой".