За задержанным детективом НАБУ постоянно следят в СИЗО, заявила адвокат

"Относительно условий содержания Руслана, то они ужасные. В первую очередь, потому что он находится в камере один, несмотря на то, что это двухместная камера. За ним осуществляется круглосуточное наблюдение, то есть у него внутри в камере есть камеры, которые следят за тем, что происходит днем и ночью. Более того, даже когда мы с ним встречаемся как адвокаты, это тоже фиксируется на камеру каждый раз, то есть он не имеет возможности конфиденциально разговаривать со своими защитникам", - сказала Щербан в эфире телеканала "Киев 24".