За задержанным детективом НАБУ постоянно следят в СИЗО, заявила адвокат - РИА Новости, 26.11.2025
19:59 26.11.2025
За задержанным детективом НАБУ постоянно следят в СИЗО, заявила адвокат
За задержанным детективом НАБУ постоянно следят в СИЗО, заявила адвокат
в мире
украина
тимур миндич
владимир зеленский
герман галущенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
служба безопасности украины
дело миндича
украина
За задержанным детективом НАБУ постоянно следят в СИЗО, заявила адвокат

Щербан: за задержанным детективом НАБУ Магомедрасуловым ведут слежку в СИЗО

Руслан Магомедрасулов
Руслан Магомедрасулов. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. За задержанным по обвинению в сотрудничестве с Россией детективом Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Русланом Магомедрасуловым, который расследовал дело о коррупции в энергетике и вел прослушку квартиры соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, в СИЗО ведется круглосуточное наблюдение, заявила в среду его адвокат Елена Щербан.
В июле украинские СМИ сообщили об обысках со стороны СБУ у детективов НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры и задержании сотрудников агентств. Всего, по данным украинских СМИ, местные правоохранители задержали пятерых сотрудников НАБУ, среди которых Виктор Гусаров и Руслан Магамедрасулов. Последний, по данным СМИ, занимался делом одного из ближайших соратников Владимира Зеленского - Тимура Миндича, в том числе прослушкой квартиры, где часто бывал Зеленский. Гусарова и Магамедрасулова обвиняют в госизмене и сотрудничестве с РФ.
НАБУ предупреждало Зеленского о подготовке обвинения Ермаку, сообщили СМИ
Вчера, 16:05
"Относительно условий содержания Руслана, то они ужасные. В первую очередь, потому что он находится в камере один, несмотря на то, что это двухместная камера. За ним осуществляется круглосуточное наблюдение, то есть у него внутри в камере есть камеры, которые следят за тем, что происходит днем и ночью. Более того, даже когда мы с ним встречаемся как адвокаты, это тоже фиксируется на камеру каждый раз, то есть он не имеет возможности конфиденциально разговаривать со своими защитникам", - сказала Щербан в эфире телеканала "Киев 24".
Кроме того, по словам адвоката, во время прогулок Магомедрасулов, его отец и другие заключённые выводятся отдельно.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук с должности министра энергетики.
НАБУ допросило Умерова по делу Миндича
Вчера, 17:37
 
В миреУкраинаТимур МиндичВладимир ЗеленскийГерман ГалущенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Служба безопасности УкраиныДело Миндича
 
 
