МВФ оценил потребности Украины во внешнем финансировании в ближайшие годы
МВФ оценил потребности Украины во внешнем финансировании в ближайшие годы - РИА Новости, 26.11.2025
МВФ оценил потребности Украины во внешнем финансировании в ближайшие годы
Украина нуждается во внешнем финансировании на 2026-2029 годы в объеме 136,5 миллиарда долларов, подсчитали в Международном валютном фонде (МВФ). РИА Новости, 26.11.2025
МВФ оценил потребности Украины во внешнем финансировании в ближайшие годы
МВФ: Украина нуждается во внешнем финансировании на $136,5 млрд в 2026-2029 годы