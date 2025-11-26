Рейтинг@Mail.ru
В МВД предупредили о новой схеме мошенничества от якобы "Госуслуг"
23:31 26.11.2025 (обновлено: 00:23 27.11.2025)
В МВД предупредили о новой схеме мошенничества от якобы "Госуслуг"
В МВД предупредили о новой схеме мошенничества от якобы "Госуслуг"
В МВД предупредили о новой схеме мошенничества от якобы "Госуслуг"

В МВД предупредили о схеме мошенничества с фальшивыми СМС от якобы Госуслуг

Мобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги
Мобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Мошенники отправляют сообщения якобы от официального портала "Госуслуги", чтобы спровоцировать жертву на звонок и раскрытие личных данных, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД совместно с порталом Объясняем.рф.
"Аферисты часто отправляют людям сообщения якобы от официального портала, чтобы жертвы сами звонили им и передавали личные данные", — подчеркивается в публикации.
Отмечается, что определить фейковое сообщение можно по неправильному номеру: настоящие сообщения от "Госуслуг" приходят лишь с короткого номера 0919 или буквенно-цифрового ID gosuslugi. Кроме того, официальные службы не пишут людям в мессенджерах, включая WhatsApp* и Telegram.
"Вас просят перезвонить в "техподдержку". У Госуслуг два официальных номера: 8 (800) 100-70-10 и 115. Если вас призывают позвонить по другому номеру, это мошенники. В сообщении есть подозрительная ссылка. Госуслуги никогда не присылают пользователям ссылки для входа или подтверждения данных", — добавляется в публикации.
Там также предупредили, что мошенники будут торопить и пугать, используя сообщения о "взломе" или "подозрительной активности" как психологический прием давления.
Также подделку отличает и наличие орфографических и пунктуационных ошибок в тексте, поскольку официальные сообщения от госслужб тщательно проверяют.
"Не звоните по номерам и не переходите по ссылкам из СМС. Заблокируйте отправителя и сообщите о подозрительной рассылке через обратную связь на сайте, по горячей линии 8 (800) 100‑70‑10 или в полицию (если пострадали)", — заключается в публикации.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
