https://ria.ru/20251126/mvd-2057855527.html
В МВД предупредили о новой схеме мошенничества от якобы "Госуслуг"
В МВД предупредили о новой схеме мошенничества от якобы "Госуслуг" - РИА Новости, 27.11.2025
В МВД предупредили о новой схеме мошенничества от якобы "Госуслуг"
Мошенники отправляют сообщения якобы от официального портала "Госуслуги", чтобы спровоцировать жертву на звонок и раскрытие личных данных, сообщили в управлении РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-26T23:31:00+03:00
2025-11-26T23:31:00+03:00
2025-11-27T00:23:00+03:00
общество
россия
whatsapp inc.
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993103464_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_08978a4bed9bedd52e32d71bd237f75f.jpg
https://ria.ru/20251126/pasport-1778868018.html
https://ria.ru/20251126/moshenniki-2057649961.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993103464_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_145331ad1f0437ef5d4715087c7a6e03.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, whatsapp inc., telegram
Общество, Россия, WhatsApp Inc., Telegram
В МВД предупредили о новой схеме мошенничества от якобы "Госуслуг"
В МВД предупредили о схеме мошенничества с фальшивыми СМС от якобы Госуслуг
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости.
Мошенники отправляют сообщения якобы от официального портала "Госуслуги", чтобы спровоцировать жертву на звонок и раскрытие личных данных, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД совместно с порталом Объясняем.рф
.
"Аферисты часто отправляют людям сообщения якобы от официального портала, чтобы жертвы сами звонили им и передавали личные данные", — подчеркивается в публикации.
Отмечается, что определить фейковое сообщение можно по неправильному номеру: настоящие сообщения от "Госуслуг" приходят лишь с короткого номера 0919 или буквенно-цифрового ID gosuslugi. Кроме того, официальные службы не пишут людям в мессенджерах, включая WhatsApp* и Telegram.
«
"Вас просят перезвонить в "техподдержку". У Госуслуг два официальных номера: 8 (800) 100-70-10 и 115. Если вас призывают позвонить по другому номеру, это мошенники. В сообщении есть подозрительная ссылка. Госуслуги никогда не присылают пользователям ссылки для входа или подтверждения данных", — добавляется в публикации.
Там также предупредили, что мошенники будут торопить и пугать, используя сообщения о "взломе" или "подозрительной активности" как психологический прием давления.
Также подделку отличает и наличие орфографических и пунктуационных ошибок в тексте, поскольку официальные сообщения от госслужб тщательно проверяют.
"Не звоните по номерам и не переходите по ссылкам из СМС. Заблокируйте отправителя и сообщите о подозрительной рассылке через обратную связь на сайте, по горячей линии 8 (800) 100‑70‑10 или в полицию (если пострадали)", — заключается в публикации.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.