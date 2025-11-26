Рейтинг@Mail.ru
МВД объявило в розыск журналистку-иноагента Ксению Ларину* - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:25 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/mvd-2057609238.html
МВД объявило в розыск журналистку-иноагента Ксению Ларину*
МВД объявило в розыск журналистку-иноагента Ксению Ларину* - РИА Новости, 26.11.2025
МВД объявило в розыск журналистку-иноагента Ксению Ларину*
МВД РФ объявило в розыск журналистку-иноагента Ксению Ларину* (настоящее имя Оксана Баршева) по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T10:25:00+03:00
2025-11-26T10:25:00+03:00
происшествия
россия
украина
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
https://ria.ru/20251124/sud-2057263555.html
https://ria.ru/20251113/delo-2054706509.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Украина, Следственный комитет России (СК РФ)
МВД объявило в розыск журналистку-иноагента Ксению Ларину*

МВД объявило в розыск журналистку-иноагента Ксению Ларину по уголовной статье

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск журналистку-иноагента Ксению Ларину* (настоящее имя Оксана Баршева) по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке Баршевой в базе розыска.
Андрей Разин - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Продюсера "Ласкового мая" Разина объявили в розыск по уголовной статье
24 ноября, 21:34
По какой именно статье разыскивается журналистка, не уточняется.
Ранее столичная прокуратура сообщила, что ведомство требует возбудить против Лариной* еще одно уголовное дело - о призывах к терактам.
Столичный главк СК РФ сообщал, что фигурантка подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).
Минюст внес Баршеву в реестр иноагентов в сентябре 2023 года. По данным ведомства, журналистка открыто выступала в поддержку Украины, создавала и распространяла информацию иноагентов, а также пропагандировала антироссийские взгляды. Кроме того, она является сотрудником иностранной организации, деятельность которой в стране признали нежелательной.
Илья Косыгин** - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Главреда "Довода*" объявили в розыск за нарушение закона об иноагентах
13 ноября, 11:58
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
 
ПроисшествияРоссияУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала