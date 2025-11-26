МВД объявило в розыск журналистку-иноагента Ксению Ларину*

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск журналистку-иноагента Ксению Ларину* (настоящее имя Оксана Баршева) по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства.

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке Баршевой в базе розыска.

По какой именно статье разыскивается журналистка, не уточняется.

Ранее столичная прокуратура сообщила, что ведомство требует возбудить против Лариной* еще одно уголовное дело - о призывах к терактам.

Столичный главк СК РФ сообщал, что фигурантка подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).

Минюст внес Баршеву в реестр иноагентов в сентябре 2023 года. По данным ведомства, журналистка открыто выступала в поддержку Украины , создавала и распространяла информацию иноагентов, а также пропагандировала антироссийские взгляды. Кроме того, она является сотрудником иностранной организации, деятельность которой в стране признали нежелательной.