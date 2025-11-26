МВД предупредило о мошенниках, предлагающих сервисы для просмотра камер

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Мошенники под видом антирадаров распространяют вредоносные приложения для похищения средств граждан с их счетов, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"В ряде регионов зафиксированы случаи, когда граждане скачивали якобы бесплатные сервисы для просмотра расположения дорожных камер, после чего с их счетов происходили списания денежных средств", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что злоумышленники распространяют вредоносное программное обеспечение в анонимных каналах и через пиратские сайты под видом APK-файлов.