МВД предупредило о мошенниках, предлагающих сервисы для просмотра камер
26.11.2025
МВД предупредило о мошенниках, предлагающих сервисы для просмотра камер
Мошенники под видом антирадаров распространяют вредоносные приложения для похищения средств граждан с их счетов, предупредили в управлении по организации борьбы
МВД предупредило о мошенниках, предлагающих сервисы для просмотра камер
МВД предупредило о мошенниках, предлагающих сервисы для просмотра дорожных камер
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Мошенники под видом антирадаров распространяют вредоносные приложения для похищения средств граждан с их счетов, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"В ряде регионов зафиксированы случаи, когда граждане скачивали якобы бесплатные сервисы для просмотра расположения дорожных камер, после чего с их счетов происходили списания денежных средств", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что злоумышленники распространяют вредоносное программное обеспечение в анонимных каналах и через пиратские сайты под видом APK-файлов.
В МВД рассказали, что граждане скачивают эти файлы из непроверенного источника после просмотра рекламы "полезного приложения". А после установки программный модуль получает доступ к банковским приложениям или SMS, что позволяет совершать несанкционированные списания.