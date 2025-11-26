Рейтинг@Mail.ru
МВД предупредило о мошенниках, предлагающих сервисы для просмотра камер - РИА Новости, 26.11.2025
10:09 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/mvd-2057604390.html
МВД предупредило о мошенниках, предлагающих сервисы для просмотра камер
МВД предупредило о мошенниках, предлагающих сервисы для просмотра камер - РИА Новости, 26.11.2025
МВД предупредило о мошенниках, предлагающих сервисы для просмотра камер
Мошенники под видом антирадаров распространяют вредоносные приложения для похищения средств граждан с их счетов, предупредили в управлении по организации борьбы РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T10:09:00+03:00
2025-11-26T10:09:00+03:00
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
технологии
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105849/55/1058495516_0:164:2000:1289_1920x0_80_0_0_f08990fe9419274b714ff72701afff22.jpg
https://ria.ru/20251125/moshenniki-2057301865.html
министерство внутренних дел рф (мвд россии), технологии, общество
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Технологии, Общество
МВД предупредило о мошенниках, предлагающих сервисы для просмотра камер

МВД предупредило о мошенниках, предлагающих сервисы для просмотра дорожных камер

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Мошенники под видом антирадаров распространяют вредоносные приложения для похищения средств граждан с их счетов, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"В ряде регионов зафиксированы случаи, когда граждане скачивали якобы бесплатные сервисы для просмотра расположения дорожных камер, после чего с их счетов происходили списания денежных средств", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что злоумышленники распространяют вредоносное программное обеспечение в анонимных каналах и через пиратские сайты под видом APK-файлов.
В МВД рассказали, что граждане скачивают эти файлы из непроверенного источника после просмотра рекламы "полезного приложения". А после установки программный модуль получает доступ к банковским приложениям или SMS, что позволяет совершать несанкционированные списания.
