В Москве изменится стоимость проезда в городском транспорте

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Стоимость проезда в городском транспорте в Москве изменится со 2 января 2026 года, биометрия останется наиболее выгодным способом оплаты проезда, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"Со 2 января 2026 года в столице изменится стоимость проезда в городском транспорте. Цены будут скорректированы в целях компенсации роста стоимости электроэнергии, топлива и инфляции, при этом с 2011 года индексация остается ниже инфляции", - рассказали агентству в пресс-службе.

Ведомство отметило, что пятый год подряд биометрия останется наиболее выгодным способом оплаты проезда: стоимость одной поездки составит 71 рубль, что на 12 рублей дешевле, чем при оплате банковской картой.

"Стоимость одной поездки по билетам "Единый" на 30, 90 и 365 дней изменится в среднем на 3,5 рубля. Абонементные проездные билеты остаются самыми доступными среди крупных городов России . Пассажирам будут по-прежнему доступны бесплатные пересадки между метро, МЦК и МЦД, а также пересадки с маршрута на маршрут наземного транспорта, если привязать карту "Тройка" в личном кабинете приложения "Метро Москвы" или "Московский транспорт"", - отметил дептранс.

Пресс-служба уточнила, что доля проездных билетов, по которым доступны бесплатные пересадки, составляет 80% от всех билетов тарифного меню: это безлимитные "Единые", билет "Кошелек" по карте "Тройка", а также билет ТАТ "Автобус-Трамвай".

"С 2025 года, приобретая "Единые" на 30, 90 и 365 дней зоны "Пригород" и "Единые" на 30 и 90 дней зоны "Пригород" для учащихся, пассажиры могут оплачивать проезд и на смежных столичных автобусных маршрутах проекта "Москва - область" между Москвой Подмосковьем . Стоимость этих билетов для обучающихся с 2 января 2026 года не меняется", - рассказало ведомство.