В Москве изменится стоимость проезда в городском транспорте - РИА Новости, 26.11.2025
20:38 26.11.2025
В Москве изменится стоимость проезда в городском транспорте
Стоимость проезда в городском транспорте в Москве изменится со 2 января 2026 года, биометрия останется наиболее выгодным способом оплаты проезда, сообщили РИА... РИА Новости, 26.11.2025
В Москве изменится стоимость проезда в городском транспорте

В Москве со 2 января изменится стоимость проезда в городском транспорте

Логотип Московского метрополитена
Логотип Московского метрополитена. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Стоимость проезда в городском транспорте в Москве изменится со 2 января 2026 года, биометрия останется наиболее выгодным способом оплаты проезда, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта.
"Со 2 января 2026 года в столице изменится стоимость проезда в городском транспорте. Цены будут скорректированы в целях компенсации роста стоимости электроэнергии, топлива и инфляции, при этом с 2011 года индексация остается ниже инфляции", - рассказали агентству в пресс-службе.
Ведомство отметило, что пятый год подряд биометрия останется наиболее выгодным способом оплаты проезда: стоимость одной поездки составит 71 рубль, что на 12 рублей дешевле, чем при оплате банковской картой.
"Стоимость одной поездки по билетам "Единый" на 30, 90 и 365 дней изменится в среднем на 3,5 рубля. Абонементные проездные билеты остаются самыми доступными среди крупных городов России. Пассажирам будут по-прежнему доступны бесплатные пересадки между метро, МЦК и МЦД, а также пересадки с маршрута на маршрут наземного транспорта, если привязать карту "Тройка" в личном кабинете приложения "Метро Москвы" или "Московский транспорт"", - отметил дептранс.
Пресс-служба уточнила, что доля проездных билетов, по которым доступны бесплатные пересадки, составляет 80% от всех билетов тарифного меню: это безлимитные "Единые", билет "Кошелек" по карте "Тройка", а также билет ТАТ "Автобус-Трамвай".
"С 2025 года, приобретая "Единые" на 30, 90 и 365 дней зоны "Пригород" и "Единые" на 30 и 90 дней зоны "Пригород" для учащихся, пассажиры могут оплачивать проезд и на смежных столичных автобусных маршрутах проекта "Москва - область" между Москвой и Подмосковьем. Стоимость этих билетов для обучающихся с 2 января 2026 года не меняется", - рассказало ведомство.
Департамент уточнил, что также проиндексируют тарифы на проезд на смежных столичных автобусных маршрутах проекта "Москва - область", связывающих столицу и Московскую область. Изменения затронут как маршруты с фиксированной стоимостью, так и с зональной тарификацией. Средний размер индексации составит 14,3% и 14,9% соответственно, при этом для пассажиров сохраняются все действующие льготы и проездные билеты, которые позволяют значительно экономить на регулярных поездках.
