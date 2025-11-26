Рейтинг@Mail.ru
Новогоднюю елку нарядили на Манежной площади - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:08 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/moskva-2057822178.html
Новогоднюю елку нарядили на Манежной площади
Новогоднюю елку нарядили на Манежной площади - РИА Новости, 26.11.2025
Новогоднюю елку нарядили на Манежной площади
Новогоднюю 22-метровую елку нарядили на Манежной площади в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T19:08:00+03:00
2025-11-26T19:08:00+03:00
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156161/34/1561613428_0:127:3189:1920_1920x0_80_0_0_4de58d22483d99ecdbfb6450595f2e78.jpg
https://ria.ru/20251126/novyygod-2057512888.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156161/34/1561613428_229:0:2958:2047_1920x0_80_0_0_c7a9d5eeb26a6fa3bf2088e3f1972e53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва
Москва
Новогоднюю елку нарядили на Манежной площади

Новогоднюю 22-метровую елку нарядили на Манежной площади в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУкрашение новогодней елки на Манежной площади
Украшение новогодней елки на Манежной площади - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Украшение новогодней елки на Манежной площади. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Новогоднюю 22-метровую елку нарядили на Манежной площади в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Праздничную ель на Манежной площади открыли к старту проекта "Зима в Москве", в рамках которого она была установлена. Для украшения новогоднего символа использовали пять километров световых гирлянд и более десяти тысяч игрушек, каждая из которых прикручивалась вручную, чтобы выдержать морозы, ветра и дожди.
Как рассказала декоратор и автор концепции оформления елки Ирина Сухотина, центральному дереву Манежной площади около 100 лет, и нашли его в Тверской области.
"Когда мы его рубили, оно было 25 метров, но потом часть ствола нужно было отпилить по техническим соображениям. И такого рода елка должна стоять одиночная, то есть она должна быть красивой, не иметь юга и севера, и быть пушистой со всех сторон… Поиски елки – это натуральная разведка вместе с лесниками, чтобы найти красивое дерево, которое могло украсить столицу", - поделилась Сухотина с журналистами.
В этом году ель на Манежной площади нарядили в стиле старинных русских игрушек. Так, на ней появились шары 70 и 90 сантиметров, расписанные мастерами вручную по эксклюзивным эскизам московских художников. Кроме того, дерево украсили шелковыми флажками, золотыми и серебряными 70-сантиметровыми сосульками, ватными человечками и куклами в народных костюмах.
"Площадки нас погружают в такую уютную праздничную атмосферу, где мы можем вспомнить какие-то наши детские воспоминания, погрузиться в эту атмосферу праздника, когда мы все вместе с бабушками, дедушками украшали елку, наряжали дом", - рассказала журналистам ландшафтный куратор проекта "Зима в Москве" Анна Гарцман.
Новогоднюю ель установили в рамках столичного фестиваля "Путешествия в Рождество", который пройдет в Москве с 12 декабря по 11 января. В рамках него москвичи также смогут посетить 35 фестивальных площадок, 25 бесплатных ледовых катков и дорожки для керлинга.
Девушка в бассейне - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Необычный Новый год: советы от лучших турагентов России
Вчера, 08:00
 
Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала