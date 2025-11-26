Новогоднюю елку нарядили на Манежной площади

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Новогоднюю 22-метровую елку нарядили на Манежной площади в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Праздничную ель на Манежной площади открыли к старту проекта "Зима в Москве", в рамках которого она была установлена. Для украшения новогоднего символа использовали пять километров световых гирлянд и более десяти тысяч игрушек, каждая из которых прикручивалась вручную, чтобы выдержать морозы, ветра и дожди.

Как рассказала декоратор и автор концепции оформления елки Ирина Сухотина, центральному дереву Манежной площади около 100 лет, и нашли его в Тверской области.

"Когда мы его рубили, оно было 25 метров, но потом часть ствола нужно было отпилить по техническим соображениям. И такого рода елка должна стоять одиночная, то есть она должна быть красивой, не иметь юга и севера, и быть пушистой со всех сторон… Поиски елки – это натуральная разведка вместе с лесниками, чтобы найти красивое дерево, которое могло украсить столицу", - поделилась Сухотина с журналистами.

В этом году ель на Манежной площади нарядили в стиле старинных русских игрушек. Так, на ней появились шары 70 и 90 сантиметров, расписанные мастерами вручную по эксклюзивным эскизам московских художников. Кроме того, дерево украсили шелковыми флажками, золотыми и серебряными 70-сантиметровыми сосульками, ватными человечками и куклами в народных костюмах.

"Площадки нас погружают в такую уютную праздничную атмосферу, где мы можем вспомнить какие-то наши детские воспоминания, погрузиться в эту атмосферу праздника, когда мы все вместе с бабушками, дедушками украшали елку, наряжали дом", - рассказала журналистам ландшафтный куратор проекта "Зима в Москве" Анна Гарцман.