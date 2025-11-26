В Москве отремонтировали более 58 километров барьерных ограждений

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали с начала 2025 года более 58 километров барьерных ограждений, поврежденных при дорожных авариях, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Ремонт барьерных ограждений, поврежденных в результате наезда автомобилей, - одно из важных направлений работы дорожных служб. В этом году уже восстановили свыше 58 километров таких конструкций. Чаще всего ремонт проводился на участках кольцевых и вылетных магистралей", - отметил Бирюков

Заммэра рассказал, что время ремонта одного участка составляет от полутора до двух часов в зависимости от его протяженности и характера повреждения.

« "В Москве используются современные барьерные ограждения, способные удержать автомобиль весом до девяти тонн при скорости 60 километров в час. Эти конструкции позволяют снизить тяжесть последствий при ДТП, не допустить выезд машины на полосу встречного движения и, соответственно, лобовое столкновение с другим транспортным средством", - пояснил Бирюков.