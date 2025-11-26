Рейтинг@Mail.ru
В Москве отремонтировали более 58 километров барьерных ограждений
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
09:59 26.11.2025
В Москве отремонтировали более 58 километров барьерных ограждений
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
капремонт в москве
общество
москва
москва, петр бирюков, капремонт в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Капремонт в Москве, Общество
© РИА Новости / Илья Питалев
Дорожные знаки
© РИА Новости / Илья Питалев
Дорожные знаки. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали с начала 2025 года более 58 километров барьерных ограждений, поврежденных при дорожных авариях, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Ремонт барьерных ограждений, поврежденных в результате наезда автомобилей, - одно из важных направлений работы дорожных служб. В этом году уже восстановили свыше 58 километров таких конструкций. Чаще всего ремонт проводился на участках кольцевых и вылетных магистралей", - отметил Бирюков.
Заммэра рассказал, что время ремонта одного участка составляет от полутора до двух часов в зависимости от его протяженности и характера повреждения.
"В Москве используются современные барьерные ограждения, способные удержать автомобиль весом до девяти тонн при скорости 60 километров в час. Эти конструкции позволяют снизить тяжесть последствий при ДТП, не допустить выезд машины на полосу встречного движения и, соответственно, лобовое столкновение с другим транспортным средством", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что при проведении ремонта применяются специальные сваебойные установки, с помощью которых демонтируются поврежденные элементы и затем устанавливаются новые конструкции.
 
