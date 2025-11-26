Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 26.11.2025
07:15 26.11.2025
Москвичам рассказали о погоде в среду
общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Прохожий с зонтом во время снегопада в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, температура воздуха до плюс 3 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится прохождением теплого атмосферного фронта. Ожидается облачная погода, временами осадки в виде снега, мокрого снега, местами с дождем. Температура воздуха плюс 1 - плюс 3", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ветер будет дуть юго-восточный, восточный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 миллиметров ртутного столба, возможны слабые магнитные бури.
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Экстремально холодной зимы в Москве не будет, рассказал Вильфанд
24 ноября, 04:24
 
ОбществоМоскваЕвгений Тишковет
 
 
