Прохожий с зонтом во время снегопада в Москве. Архивное фото

Прохожий с зонтом во время снегопада в Москве

Москвичам рассказали о погоде в среду

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, температура воздуха до плюс 3 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится прохождением теплого атмосферного фронта. Ожидается облачная погода, временами осадки в виде снега, мокрого снега, местами с дождем. Температура воздуха плюс 1 - плюс 3", - говорится в сообщении.