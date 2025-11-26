https://ria.ru/20251126/moskva-2057581386.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду
Осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, температура воздуха до плюс 3 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра...
общество
москва
евгений тишковец
москва
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, температура воздуха до плюс 3 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится прохождением теплого атмосферного фронта. Ожидается облачная погода, временами осадки в виде снега, мокрого снега, местами с дождем. Температура воздуха плюс 1 - плюс 3", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ветер будет дуть юго-восточный, восточный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 миллиметров ртутного столба, возможны слабые магнитные бури.