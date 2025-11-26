Рейтинг@Mail.ru
В ОП рассказали, как не стать жертвой мошенников при покупке квартиры
05:22 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/moshenniki-2057575998.html
В ОП рассказали, как не стать жертвой мошенников при покупке квартиры
В ОП рассказали, как не стать жертвой мошенников при покупке квартиры
При покупке жилья на вторичном рынке покупателю стоит запросить у продавца справки из психоневрологического и наркологического диспансеров, а также справку о... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T05:22:00+03:00
2025-11-26T05:22:00+03:00
2025
Новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050897048_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2dd629a07271714ac715e23a5c95dd3d.jpg
жилье, россия
Жилье, Россия
В ОП рассказали, как не стать жертвой мошенников при покупке квартиры

Машаров: при покупке квартиры нужно запросить у продавца справки из ПНД

Ипотека
Ипотека
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Ипотека. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. При покупке жилья на вторичном рынке покупателю стоит запросить у продавца справки из психоневрологического и наркологического диспансеров, а также справку о врачебном освидетельствовании, чтобы повысить шансы доказать в суде свою добросовестность, рассказал РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ (ОП РФ) по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
По словам Машарова, покупатели жилья на вторичном рынке все чаще сталкиваются с ситуациями, когда уже после совершения сделки и регистрации права собственности она неожиданно оспаривается прежним владельцем. Несмотря на предварительную проверку документов, граждане нередко получают судебные иски спустя многие месяцы после покупки квартиры.
Заместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, ИТ и связи Антон Горелкин - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Депутат рассказал, как решить проблему сделок по "схеме Долиной"
Вчера, 12:29
"В текущих реалиях при покупке недвижимости советую покупателю истребовать у продавца, помимо справок из психоневрологического и наркологического диспансеров, еще и врачебное освидетельствование: в справке будет отметка о том, что продавец его прошел. Так шансы покупателя доказать в суде, что он является добросовестным приобретателем, возрастают", - рассказал Машаров.
Он уточнил, что при подаче продавцом искового заявления к покупателю основополагающим доказательством будет являться психолого-психиатрическая экспертиза, которая доказывает, что продавец в момент совершения сделки не осознавал значения своих действий.
"Необходимо понимать, что суд по таким делам проверяет, принял ли покупатель все необходимые меры для проверки юридической чистоты сделки, и, если в процессе рассмотрения дела выяснится, что нет, то добросовестность (покупателя - ред.) может быть поставлена под сомнение", - добавил Машаров.
Здание Общественной палаты РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
В Общественной палате обсудят борьбу со сделками по "схеме Долиной"
24 ноября, 16:04
Как отметил представитель ОП РФ, судебная практика показывает, что признание покупателя добросовестным нередко осложняется недостаточной проверкой квартиры и обстоятельств совершения сделки.
"Если мы посмотрим на судебную практику, то существуют основные проблемы в части признания добросовестным приобретателем. Это такие, как недостаточная проверка квартиры. Суды нередко считают, что покупатель не проявил должную осмотрительность, если он не запросил актуальную выписку из ЕГРН, не проверил историю перехода прав, проигнорировал признаки мошенничества: заниженная цена, срочная продажа, доверенность и подобное", - отметил Машаров.
Он напомнил, что Конституционный суд РФ определяет добросовестного приобретателя как лицо, которое зарегистрировало право собственности в установленном законом порядке и не обладало сведениями, позволяющими сомневаться в полномочиях продавца. По его словам, именно разумная проверка всех обстоятельств сделки является основой защиты покупателя.
По словам Машарова, ключевым фактором снижения рисков при покупке жилья на вторичном рынке остается добросовестность приобретателя. Он подчеркнул, что в соответствии с Гражданским кодексом РФ покупатель считается добросовестным, если в ходе оформления сделки он проявил необходимую осмотрительность и при этом не знал и не мог знать об отсутствии у продавца права распоряжаться недвижимостью.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
В ГД разработали ряд мер для борьбы со сделками по "схеме Долиной"
24 ноября, 15:17
 
Жилье Россия
 
 
