Приднестровье обвинило молдавские спецслужбы в попытке срыва выборов
22:04 26.11.2025 (обновлено: 22:55 26.11.2025)
Приднестровье обвинило молдавские спецслужбы в попытке срыва выборов
Приднестровье обвинило молдавские спецслужбы в попытке срыва выборов
в мире
молдавия
обсе
приднестровская молдавская республика
в мире, молдавия, обсе, приднестровская молдавская республика
В мире, Молдавия, ОБСЕ, Приднестровская Молдавская Республика
Приднестровье обвинило молдавские спецслужбы в попытке срыва выборов

Досрочное голосование на выборах депутатов в Приднестровье
Досрочное голосование на выборах депутатов в Приднестровье. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 26 ноя — РИА Новости. Молдавские спецслужбы пытаются помешать выборам в Приднестровье, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства государственной безопасности ПМР.
"В отношении сотрудников избирательной комиссии участились угрозы со стороны спецслужб Молдавии. По оперативным данным, в преддверии выборов депутатов всех уровней фиксируются многочисленные звонки с телефонов молдавских операторов связи. Цель — склонить к увольнению, тем самым сорвав проведение выборов", — рассказали в ведомстве.

В МИД ПМР прокомментировали план Молдавии по Приднестровью
24 ноября, 19:31
24 ноября, 19:31
В министерстве также указали на использование шантажа в отношении сотрудников избирательных комиссий.
"Тем, кто оформляют молдавское гражданство, заявляют, что решение о его выдаче зависит от представителей силовых структур Республики Молдова. В других случаях запугивают его лишением и уголовным делом в рамках закона "О сепаратизме", — отмечается в сообщении.
Тирасполь направил ОБСЕ и представителям Молдавии обращение о попытках срыва выборов и потребовал соответствующей проверки и разъяснений.
Тридцатого ноября приднестровцам предстоит избрать 33 депутата Верховного совета ПМР, 469 депутатов местных советов и 76 глав сел и поселков.

Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки Кишинева решить проблему силой, ПМР стала фактически неподконтрольной ему территорией.

В Приднестровье поблагодарили Россию за миротворческие усилия
21 ноября, 08:21
21 ноября, 08:21
 
В миреМолдавияОБСЕПриднестровская Молдавская Республика
 
 
