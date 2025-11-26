Оппозиция в Молдавии потребовала ввести мораторий на закрытие сельских школ

КИШИНЕВ, 26 ноя - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов (ПСРМ) настаивает, что в стране нужно ввести мораторий на закрытие школ в сельской местности.
"ПСРМ требует немедленного введения моратория на закрытие школ, проведения прозрачного аудита системы образования, увеличения финансирования сельских учреждений, разработки программы сохранения населённых пунктов и привлечения молодых специалистов в регионы. Партия настаивает на открытом обсуждении административной реформы и призывает граждан, родителей, педагогов и гражданское общество объединиться для защиты права детей учиться в своём селе", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Соцпартии.
Социалисты отмечают, что подобная "оптимизация" - это стратегическая ошибка, последствия которой Молдавия будет ощущать десятилетиями. Оппозиция подчеркивает, что вместо укрепления сельской инфраструктуры, поддержки молодых семей и развития качественных образовательных программ власти ведут страну к демографическому и социально-экономическому истощению.
ПСРМ поставила под сомнение приверженность нынешнего правительства европейским ценностям, отметив, что в странах ЕС школы рассматриваются как центры местных сообществ и сохраняются даже при небольшом количестве учащихся.
