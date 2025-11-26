Молдавский депутат обвинил власти в разрушении отношений с Москвой

КИШИНЕВ, 26 ноя - РИА Новости. Власти Молдавии пытаются окончательно разрушить отношения с Россией и Белоруссией, хотя они приносят пользу республике, считает бывший генпрокурор, депутат парламента от оппозиционного блока "Альтернатива" Александр Стояногло.
Ранее молдавский экс-президент Игорь Додон сообщил, что в парламенте республики впервые за 34 года из списка групп дружбы с зарубежными странами исключены Россия и Белоруссия.
"Я против разрушения того, что приносит стране реальную пользу… Белоруссия остается единственной страной постсоветского пространства, которая продолжает покупать молдавское вино и фрукты. Игнорировать это ради политических амбиций и верить, что последствий не будет? Так не бывает", - написал Стояногло в своем Telegram-канале.
Он отметил, что принципиальность молдавских властей неизбежно обернется проблемами для граждан республики. "Мы забываем, что парламент — не только законодательный орган, но и платформа для диалога и дипломатии. При существующих тесных связях с Россией игнорирование этих отношений неизбежно вызывает ответную реакцию. Дипломатия строится по принципу зеркальности: "вы нам — мы вам", - добавил депутат.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.