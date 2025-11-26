Молдавский депутат обвинил власти в разрушении отношений с Москвой

Он отметил, что принципиальность молдавских властей неизбежно обернется проблемами для граждан республики. "Мы забываем, что парламент — не только законодательный орган, но и платформа для диалога и дипломатии. При существующих тесных связях с Россией игнорирование этих отношений неизбежно вызывает ответную реакцию. Дипломатия строится по принципу зеркальности: "вы нам — мы вам", - добавил депутат.