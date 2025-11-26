Мизулина обратила внимание на продажу на маркетплейсах запрещенных товаров

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила РИА Новости, что обратилась в правоохранительные органы в связи с сообщениями о продаже на маркетплейсах прекурсоров наркотических средств, взрывоопасных, ядовитых веществ в жидкой и твердой формах и других опасных химических веществ, реализация которых запрещена на территории России.

Мизулина в беседе с агентством рассказала, что в адрес Лиги безопасного интернета продолжают ежедневно поступать различные обращения, связанные с деятельностью маркетплейсов. Она сообщила, что 24 октября организация направила в ФСБ , МВД и Ростехнадзор обращения из-за выявленной продажи на маркетплейсах прекурсоров наркотических средств, взрывоопасных и ядовитых веществ.

"Мы действительно еще 24 октября обратились в ФСБ, МВД России, Ростехнадзор в связи с продажей прекурсоров наркотических средств, взрывоопасных и ядовитых веществ в жидкой и твердой форме, расфасованных в потребительскую тару, бутылки, канистры объемом до 20 литров и более", — уточнила Мизулина.

Она отметила, что на маркетплейсах, в том числе и в розничной торговле, встречаются товары, которые запрещены к обороту в России и за продажу которых предусмотрена уголовная ответственность. По ее словам, среди обнаруженных объявлений были позиции с соляной и серной кислотой, бензолом, красным фосфором, толуолом, сернокислым свинцом, дихлорэтаном, азотной кислотой и другими веществами, причем в дозировках, распространение которых не допускается.

"Многие из этих веществ включены в федеральный регистр потенциально опасных химических и биологических веществ, относятся к первому, второму, четвертому, третьему классу опасности. Бесконтрольный оборот ядовитых и взрывоопасных веществ создает опасную возможность свободного приобретения их кем угодно, в том числе несовершеннолетними гражданами", — добавила Мизулина.

По ее словам, некоторые обращения также связаны с небезопасными таблетками для похудения, которые, несмотря на ограничения Роспотребнадзора , продолжают распространяться среди подростков в TikTok Telegram и продаваться на маркетплейсах под видом печенья, конфет и других товаров. Она отметила, что недобросовестные продавцы маскируют такие объявления, но продвигают их через рекламу в комментариях или через специальные Telegram-каналы с артикулами и наименованиями.

Она отметила, что среди обращений, касающихся маркетплейсов, также встречаются жалобы на неприличные комментарии, откровенные фотографии без возрастной маркировки. Мизулина также сообщила о поступающих обращениях от сотрудников пунктов выдачи, которые касаются ситуаций, связанных с работой на торговых площадках.