Мишустин поручил усилить контроль за реализацией гособоронзаказа
11:10 26.11.2025
Мишустин поручил усилить контроль за реализацией гособоронзаказа
Мишустин поручил усилить контроль за реализацией гособоронзаказа
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Федеральному казначейству усилить контроль за исполнением гособорнзаказа. РИА Новости, 26.11.2025
экономика, россия, михаил мишустин, роман артюхин, министерство финансов рф (минфин россии), федеральное казначейство (казначейство россии)
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Роман Артюхин, Министерство финансов РФ (Минфин России), Федеральное казначейство (Казначейство России)
Премьер Михаил Мишустин и глава Федерального казначейства Роман Артюхин
Премьер Михаил Мишустин и глава Федерального казначейства Роман Артюхин
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Федеральному казначейству усилить контроль за исполнением гособорнзаказа.
"Президент также неоднократно подчеркивал, что необходимо уделять самое серьезное внимание вопросам обеспечения экономической безопасности. Нужно усилить контроль за реализацией гособоронзаказа, исключить необоснованный рост его стоимости. Здесь нужны очень серьезные продуманные эффективные методики ценообразования и вообще контроль за этим", — сказал он на встрече с главой ведомства Романом Артюхиным.
Путин подписал закон для снижения рисков срыва гособоронзаказа
Глава правительства напомнил, что казначейству перешла функция контрольно-ревизионного управления Минфина. По его словам, работа ведомства предполагает тщательный анализ в бюджетной сфере, мониторинг финансовых операций госкомпаний, корпораций, публичных обществ, чтобы они использовали все выделяемые ресурсы продуктивно.
"Надо очень жестко контролировать в первую очередь ценообразование в государственном оборонном заказе. И чтобы все контракты выполнялись в точно установленное время. Это очень важное направление в работе казначейства", — заявил Мишустин.
Экс-главу управления Минобороны по гособоронзаказу осудили на десять лет
Со своей стороны, Артюхин отметил, что казначейство будет уделять пристальное внимание проверкам средств на гособоронзаказ.
Говоря об эффективности использования бюджетных средств, премьер призвал расширять практику применения цифровых сервисов, чтобы они были удобными и понятными для пользователей, а также чтобы средства быстрее доходили до граждан и бизнеса.
Экс-главу ООО "Вектор" будут судить за хищение на гособоронзаказе
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинРоман АртюхинМинистерство финансов РФ (Минфин России)Федеральное казначейство (Казначейство России)
 
 
