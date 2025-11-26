Мишустин поручил усилить контроль за реализацией гособоронзаказа

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Федеральному казначейству усилить контроль за исполнением гособорнзаказа.

"Президент также неоднократно подчеркивал, что необходимо уделять самое серьезное внимание вопросам обеспечения экономической безопасности. Нужно усилить контроль за реализацией гособоронзаказа, исключить необоснованный рост его стоимости. Здесь нужны очень серьезные продуманные эффективные методики ценообразования и вообще контроль за этим", — сказал он на встрече с главой ведомства Романом Артюхиным.

Глава правительства напомнил, что казначейству перешла функция контрольно-ревизионного управления Минфина. По его словам, работа ведомства предполагает тщательный анализ в бюджетной сфере, мониторинг финансовых операций госкомпаний, корпораций, публичных обществ, чтобы они использовали все выделяемые ресурсы продуктивно.

"Надо очень жестко контролировать в первую очередь ценообразование в государственном оборонном заказе. И чтобы все контракты выполнялись в точно установленное время. Это очень важное направление в работе казначейства", — заявил Мишустин.

Со своей стороны, Артюхин отметил, что казначейство будет уделять пристальное внимание проверкам средств на гособоронзаказ.