Минтранс хочет законодательно признать Face ID для выписки штрафов

Люди на самокатах пересекают Театральный проезд в Москве. Архивное фото

СИРИУС, 26 ноя - РИА Новости. Минтранс хочет законодательно признать использование Face ID, чтобы через систему распознавания лиц начать штрафовать россиян, которые, например, перешли дорогу в неположенном месте, сообщил первый замминистра Константин Пашков.

"Сегодня мы боремся вместе с коллегами из Сириуса, чтобы законодательно признать Face ID. Вы нарушили, вы перешли дорогу (в неположенном месте - ред.) — мы пока не можем договориться о том, чтобы ваше электронное изображение превратилось в квитанцию о штрафе", - сказал Пашков на V Конгрессе молодых ученых.

Он добавил, что человек должен нормально реагировать на соответствующие нововведения.

"Получаешь сервис - неси за него параллельно ответственность", - сказал замглавы ведомства, отметив, что данная инициатива может коснуться и тех, кто берет самокаты в аренду.