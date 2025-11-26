https://ria.ru/20251126/mintrans-2057761809.html
Минтранс хочет законодательно признать Face ID для выписки штрафов
Минтранс хочет законодательно утвердить Face ID для выписки штрафов пешеходам
СИРИУС, 26 ноя - РИА Новости. Минтранс хочет законодательно признать использование Face ID, чтобы через систему распознавания лиц начать штрафовать россиян, которые, например, перешли дорогу в неположенном месте, сообщил первый замминистра Константин Пашков.
"Сегодня мы боремся вместе с коллегами из Сириуса, чтобы законодательно признать Face ID. Вы нарушили, вы перешли дорогу (в неположенном месте - ред.) — мы пока не можем договориться о том, чтобы ваше электронное изображение превратилось в квитанцию о штрафе", - сказал Пашков на V Конгрессе молодых ученых.
Он добавил, что человек должен нормально реагировать на соответствующие нововведения.
"Получаешь сервис - неси за него параллельно ответственность", - сказал замглавы ведомства, отметив, что данная инициатива может коснуться и тех, кто берет самокаты в аренду.
