Минтранс хочет законодательно признать Face ID для выписки штрафов - РИА Новости, 26.11.2025
16:26 26.11.2025
Минтранс хочет законодательно признать Face ID для выписки штрафов
2025
© РИА Новости / Виталий БелоусовЛюди на самокатах пересекают Театральный проезд в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Люди на самокатах пересекают Театральный проезд в Москве. Архивное фото
СИРИУС, 26 ноя - РИА Новости. Минтранс хочет законодательно признать использование Face ID, чтобы через систему распознавания лиц начать штрафовать россиян, которые, например, перешли дорогу в неположенном месте, сообщил первый замминистра Константин Пашков.
"Сегодня мы боремся вместе с коллегами из Сириуса, чтобы законодательно признать Face ID. Вы нарушили, вы перешли дорогу (в неположенном месте - ред.) — мы пока не можем договориться о том, чтобы ваше электронное изображение превратилось в квитанцию о штрафе", - сказал Пашков на V Конгрессе молодых ученых.
Он добавил, что человек должен нормально реагировать на соответствующие нововведения.
"Получаешь сервис - неси за него параллельно ответственность", - сказал замглавы ведомства, отметив, что данная инициатива может коснуться и тех, кто берет самокаты в аренду.
РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство V Конгресса молодых ученых. Кроме того, информационным партнером конгресса выступает международное информационное агентство и радио Sputnik.
