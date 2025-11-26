Рейтинг@Mail.ru
10:54 26.11.2025 (обновлено: 10:57 26.11.2025)
Минтранс предложил ловить нарушителей на ж/д переходах по биометрии
россия, общество
Россия, Общество
Минтранс предложил ловить нарушителей на ж/д переходах по биометрии

© РИА Новости / Александр КряжевЖелезнодорожная платформа
Железнодорожная платформа - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Железнодорожная платформа. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Минтранс РФ предлагает "ловить" по биометрии нарушителей на железнодорожных переходах и привлекать к административной ответственности, следует из материалов к законопроекту на федеральном портале для таких документов.
Министерство напоминает о правилах нахождения граждан в части перехода через пути и об административной ответственности за их нарушение. Однако, сетует ведомство, ежегодно отмечаются нарушения данных требований, которые влекут за собой тяжелые последствия - травмирование и гибель. Так, в 2024 году погибло 1 176 человек, из них 87 детей, травмировано 468 человек, из них 45 детей; за 7 месяцев текущего года погибло 580 человек, из них 40 детей, травмировано 284 человека, из них 36 детей.
В документах к проекту говорится, что эффективность применения запрета на нарушение правил могли бы повысить изменения КоАП, "предусматривавшие возможность привлечения к административной ответственности в автоматическом режиме посредством использования средств фото- и видеофиксации с оформлением результатов выявленных правонарушений по аналогии с уже действующей системой фиксации административных правонарушений в области дорожного движения".
"В данном случае обнаружение и фиксация правонарушения будет происходить на основании данных, полученных с использованием средств фото- и видеофиксации, идентифицирующих правонарушителя на основе его биометрических персональных данных", - поясняет Минтранс.
Министерство пишет, что в настоящее время КоАП предусмотрена возможность привлечения к административной ответственности за правонарушения в части перехода железнодорожных путей только при непосредственном обнаружении человека на месте сотрудниками транспортной полиции.
"Внесение соответствующих изменений в КоАП возможно только при условии установления в статье 11 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных" возможности использования персональных биометрических данных без согласия их обладателя в целях привлечения к административной ответственности за совершение административных правонарушений на железнодорожном транспорте", - продолжает пояснения министерство.
Установление такой нормы в законе и в КоАП, считает Минтранс РФ, станет эффективной мерой предотвращения совершения административных правонарушений на железнодорожном транспорте, ввиду неотвратимости привлечения к ответственности за каждое такое правонарушение. В связи с этим министерством подготовлен проект по внесению в статьи федеральных законов "О персональных данных" и "О железнодорожном транспорте в РФ".
"Проект федерального закона направлен на формирование нормативно-правовой базы для автоматического оформления административных правонарушений, связанных с переходом гражданами железнодорожных путей в неустановленных местах, путем использования специальных технических средств, имеющих функции фото-, киносъемки и видеозаписи", - добавляет Минтранс РФ.
Кроме того, отмечается в сопровождающих документах, с принятием документа появится возможность проведения действенных профилактических мероприятий с населением по разъяснению недопустимости правонарушений на железнодорожном транспорте и неотвратимости ответственности за их совершение.
"Условий, при которых проблема может быть решена в целом без вмешательства со стороны государства, нет, так как проблема должна быть решена путем закрепления в законопроекте положений о возможности использования персональных биометрических данных без согласия их обладателя в целях привлечения к административной ответственности за совершение административных правонарушений на железнодорожном транспорте", - резюмирует Минтранс РФ.
