Минтранс предложил ловить нарушителей на ж/д переходах по биометрии

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Минтранс РФ предлагает "ловить" по биометрии нарушителей на железнодорожных переходах и привлекать к административной ответственности, следует из материалов к законопроекту на федеральном портале для таких документов.

Министерство напоминает о правилах нахождения граждан в части перехода через пути и об административной ответственности за их нарушение. Однако, сетует ведомство, ежегодно отмечаются нарушения данных требований, которые влекут за собой тяжелые последствия - травмирование и гибель. Так, в 2024 году погибло 1 176 человек, из них 87 детей, травмировано 468 человек, из них 45 детей; за 7 месяцев текущего года погибло 580 человек, из них 40 детей, травмировано 284 человека, из них 36 детей.

В документах к проекту говорится, что эффективность применения запрета на нарушение правил могли бы повысить изменения КоАП, "предусматривавшие возможность привлечения к административной ответственности в автоматическом режиме посредством использования средств фото- и видеофиксации с оформлением результатов выявленных правонарушений по аналогии с уже действующей системой фиксации административных правонарушений в области дорожного движения".

"В данном случае обнаружение и фиксация правонарушения будет происходить на основании данных, полученных с использованием средств фото- и видеофиксации, идентифицирующих правонарушителя на основе его биометрических персональных данных", - поясняет Минтранс.

Министерство пишет, что в настоящее время КоАП предусмотрена возможность привлечения к административной ответственности за правонарушения в части перехода железнодорожных путей только при непосредственном обнаружении человека на месте сотрудниками транспортной полиции.

"Внесение соответствующих изменений в КоАП возможно только при условии установления в статье 11 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных" возможности использования персональных биометрических данных без согласия их обладателя в целях привлечения к административной ответственности за совершение административных правонарушений на железнодорожном транспорте", - продолжает пояснения министерство.

Установление такой нормы в законе и в КоАП, считает Минтранс РФ , станет эффективной мерой предотвращения совершения административных правонарушений на железнодорожном транспорте, ввиду неотвратимости привлечения к ответственности за каждое такое правонарушение. В связи с этим министерством подготовлен проект по внесению в статьи федеральных законов "О персональных данных" и "О железнодорожном транспорте в РФ".

"Проект федерального закона направлен на формирование нормативно-правовой базы для автоматического оформления административных правонарушений, связанных с переходом гражданами железнодорожных путей в неустановленных местах, путем использования специальных технических средств, имеющих функции фото-, киносъемки и видеозаписи", - добавляет Минтранс РФ.

Кроме того, отмечается в сопровождающих документах, с принятием документа появится возможность проведения действенных профилактических мероприятий с населением по разъяснению недопустимости правонарушений на железнодорожном транспорте и неотвратимости ответственности за их совершение.