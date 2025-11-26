Рейтинг@Mail.ru
Минобороны предоставит военным без гражданства социальные гарантии - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:53 26.11.2025 (обновлено: 16:54 26.11.2025)
https://ria.ru/20251126/minoborony-2057774203.html
Минобороны предоставит военным без гражданства социальные гарантии
Минобороны предоставит военным без гражданства социальные гарантии - РИА Новости, 26.11.2025
Минобороны предоставит военным без гражданства социальные гарантии
Минобороны РФ предлагает предоставить не имеющим гражданства военным социальные гарантии, аналогичные тем, которые есть у военнослужащих-иностранцев, в том... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T16:53:00+03:00
2025-11-26T16:54:00+03:00
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978085685_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cda20132cbc3cec9f5327e7ea0a969c7.jpg
https://ria.ru/20251110/kabmin-2054025212.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978085685_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8f7de163e56f1bae6fd9131f4f0ca0d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия
Россия
Минобороны предоставит военным без гражданства социальные гарантии

Минобороны предложило предоставить военным без гражданства социальные гарантии

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Минобороны РФ предлагает предоставить не имеющим гражданства военным социальные гарантии, аналогичные тем, которые есть у военнослужащих-иностранцев, в том числе право на размещение на весь срок военной службы в общежитиях, соответствующий проект приказа размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Изменения были внесены в приказ министра обороны РФ от 19 апреля 2023 г. № 222 "Об организации деятельности по признанию военнослужащих – граждан Российской Федерации, проходящих военную службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации, и (или) членов их семей нуждающимися в жилых помещениях и предоставлению субсидии для приобретения или строительства жилого помещения, а также жилых помещений в собственность бесплатно или по договору социального найма".
"Военнослужащим из числа лиц без гражданства предоставлены те же социальные гарантии, что и военнослужащим – иностранным гражданам, в том числе право на размещение на весь срок военной службы в общежитиях", - говорится в тексте пояснительной записки.
Решение о предоставлении военнослужащему-иностранцу, лицу без гражданства жилого помещения в общежитии принимается с учетом проживающих с ним членов его семьи, отмечается в тексте проекта.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
В правительстве одобрили запрет на высылку иностранцев, участвующих в СВО
10 ноября, 19:23
 
Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала