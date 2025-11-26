Минобороны предоставит военным без гражданства социальные гарантии

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Минобороны РФ предлагает предоставить не имеющим гражданства военным социальные гарантии, аналогичные тем, которые есть у военнослужащих-иностранцев, в том числе право на размещение на весь срок военной службы в общежитиях, соответствующий проект приказа размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Изменения были внесены в приказ министра обороны РФ от 19 апреля 2023 г. № 222 "Об организации деятельности по признанию военнослужащих – граждан Российской Федерации, проходящих военную службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации, и (или) членов их семей нуждающимися в жилых помещениях и предоставлению субсидии для приобретения или строительства жилого помещения, а также жилых помещений в собственность бесплатно или по договору социального найма".

"Военнослужащим из числа лиц без гражданства предоставлены те же социальные гарантии, что и военнослужащим – иностранным гражданам, в том числе право на размещение на весь срок военной службы в общежитиях", - говорится в тексте пояснительной записки.