Минобороны предоставит военным без гражданства социальные гарантии
Минобороны предоставит военным без гражданства социальные гарантии - РИА Новости, 26.11.2025
Минобороны предоставит военным без гражданства социальные гарантии
Минобороны РФ предлагает предоставить не имеющим гражданства военным социальные гарантии, аналогичные тем, которые есть у военнослужащих-иностранцев, в том... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T16:53:00+03:00
2025-11-26T16:53:00+03:00
2025-11-26T16:54:00+03:00
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Минобороны РФ предлагает предоставить не имеющим гражданства военным социальные гарантии, аналогичные тем, которые есть у военнослужащих-иностранцев, в том числе право на размещение на весь срок военной службы в общежитиях, соответствующий проект приказа размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Изменения были внесены в приказ министра обороны РФ
от 19 апреля 2023 г. № 222 "Об организации деятельности по признанию военнослужащих – граждан Российской Федерации, проходящих военную службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации, и (или) членов их семей нуждающимися в жилых помещениях и предоставлению субсидии для приобретения или строительства жилого помещения, а также жилых помещений в собственность бесплатно или по договору социального найма".
"Военнослужащим из числа лиц без гражданства предоставлены те же социальные гарантии, что и военнослужащим – иностранным гражданам, в том числе право на размещение на весь срок военной службы в общежитиях", - говорится в тексте пояснительной записки.
Решение о предоставлении военнослужащему-иностранцу, лицу без гражданства жилого помещения в общежитии принимается с учетом проживающих с ним членов его семьи, отмечается в тексте проекта.