Экс-главе департамента "Аэрофлота" Минаеву дали срок за растрату - РИА Новости, 26.11.2025
15:11 26.11.2025 (обновлено: 16:07 26.11.2025)
Экс-главе департамента "Аэрофлота" Минаеву дали срок за растрату
Экс-главе департамента "Аэрофлота" Минаеву дали срок за растрату
Бывший директор департамента "Аэрофлота" Михаил Минаев приговорен к девяти годам колонии за растрату более чем 3,8 миллиарда рублей, сообщает Генеральная... РИА Новости, 26.11.2025
2025
происшествия, россия, москва, аэрофлот
Происшествия, Россия, Москва, Аэрофлот
Экс-главе департамента "Аэрофлота" Минаеву дали срок за растрату

Экс-глава департамента "Аэрофлота" Минаев получил 9 лет колонии за растрату

МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Бывший директор департамента "Аэрофлота" Михаил Минаев приговорен к девяти годам колонии за растрату более чем 3,8 миллиарда рублей, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"Пресненский районный суд Москвы вынес приговор в отношении бывшего директора департамента планирования развития парка воздушных судов авиакомпании "Аэрофлот" Михаила Минаева… Подсудимому назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Уточняется, что он был признан виновным по части 4 статьи 160 УК РФ (растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере).
Как было установлено в суде, с февраля 2016 по апрель 2018 года Минаев с неустановленными лицами похитил более 3,8 миллиарда рублей. Денежные средства были выделены "Аэрофлоту" для оплаты договоров лизинга воздушных судов и взаимосвязанных с ними договоров. Хищение было совершено под видом оплаты консультационных услуг и услуг по организации финансирования, оказанных подконтрольной Минаеву компанией "Диккис инвестментс лимитед".
Кроме того, суд полностью удовлетворил иск ПАО "Аэрофлот" на сумму свыше 3,8 миллиарда рублей. Сохранен арест, наложенный на имущество Минаева более чем на 238 миллионов рублей.
Экс-депутат Курской областной Думы Максим Васильев в зале суда - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Курского экс-депутата подозревают в растрате похищенных средства в Мексике
25 ноября, 17:26
 
ПроисшествияРоссияМоскваАэрофлот
 
 
