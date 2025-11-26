Экс-главе департамента "Аэрофлота" Минаеву дали срок за растрату

Как было установлено в суде, с февраля 2016 по апрель 2018 года Минаев с неустановленными лицами похитил более 3,8 миллиарда рублей. Денежные средства были выделены "Аэрофлоту" для оплаты договоров лизинга воздушных судов и взаимосвязанных с ними договоров. Хищение было совершено под видом оплаты консультационных услуг и услуг по организации финансирования, оказанных подконтрольной Минаеву компанией "Диккис инвестментс лимитед".