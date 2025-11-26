https://ria.ru/20251126/milliarder-2057582075.html
Британский миллиардер Брэнсон сообщил о смерти своей супруги
Основатель международного конгломерата Virgin Group, британский миллиардер Ричард Брэнсон сообщил о кончине своей супруги Джоан. РИА Новости, 26.11.2025
Британский миллиардер Брэнсон сообщил о смерти своей супруги
Супруга миллиардера Ричарда Брэнсона Джоан умерла в возрасте 80 лет
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Основатель международного конгломерата Virgin Group, британский миллиардер Ричард Брэнсон сообщил о кончине своей супруги Джоан.
"С горечью сообщаю о кончине Джоан, моей супруги и партнера на протяжении 50 лет. Она была самой замечательной мамой и бабушкой, о которой только могли мечтать наши дети и внуки. Она была моим лучшим другом, моей опорой, моим путеводным светом, моим миром", - написал Брэнсон на своей странице в Instagram* (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
По данным СМИ, Джоан Брэнсон было 80 лет.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.