Космонавт Микаев рассказал, что нужно для того, чтобы стать космонавтом - 26.11.2025
16:03 26.11.2025
Космонавт Микаев рассказал, что нужно для того, чтобы стать космонавтом
Тот, кто хочет стать космонавтом, должен быть мотивирован, не бояться упорного труда и иметь увлечения, которые способствовали бы развитию личности, рассказал... РИА Новости, 26.11.2025
байконур (город), королев, сергей кудь-сверчков, петр дубров, анна кикина
Байконур (город), Королев, Сергей Кудь-Сверчков, Петр Дубров, Анна Кикина
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКосмонавт Роскосмоса Сергей Микаев во время пресс-конференции на космодроме Байконур в Казахстане
Космонавт Роскосмоса Сергей Микаев во время пресс-конференции на космодроме Байконур в Казахстане
БАЙКОНУР (Казахстан), 26 ноя – РИА Новости. Тот, кто хочет стать космонавтом, должен быть мотивирован, не бояться упорного труда и иметь увлечения, которые способствовали бы развитию личности, рассказал российский космонавт Сергей Микаев.
"Чтобы стать космонавтом, нужна большая мотивация, упорный труд над собой в первую очередь, сохранение здоровья, занятия спортом, иметь какие-то личные увлечения, которые тебя постоянно развивают, читать, увлекаться чем угодно, что тебя приведёт в отряд космонавтов", - сказал Микаев на предполётной конференции.
Космонавт Роскосмоса Анна Кикина - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Космонавт Кикина рассказала, какой сон приснился ей на МКС
Вчера, 15:29
Тех, кто задумывается стать космонавтом, он напутствовал готовиться, дерзать и рисковать, чтобы всё получилось.
Командир экипажа корабля, в котором полетит Микаев, Сергей Кудь-Сверчков, в свою очередь, рассказал, что родился на Байконуре, был знаком с детьми космонавтов, провел детство в Королёве, но, как ни странно, решил стать космонавтом только в университете. Там он учился на факультете ракетно-космической техники, куда поступал тоже без мысли когда-либо полететь в космос.
Полёт корабля "Союз МС-28" к Международной космической станции намечен на 27 ноября. В основной экипаж корабля входят российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также американский астронавт Кристофер Уильямс. В дублирующем – россияне Пётр Дубров и Анна Кикина, американец Анил Менон.
Как ожидается, экипаж проведёт на орбите 242 дня. По российской программе запланированы более 40 экспериментов, а также два выхода в открытый космос в апреле и в июне 2026 года.
Лётчик-космонавт СССР Владимир Джанибеков - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Джанибеков рассказал о непростом начале сотрудничества с США в космосе
14 июля, 14:25
 
Байконур (город)КоролевСергей Кудь-СверчковПетр ДубровАнна Кикина
 
 
