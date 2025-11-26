https://ria.ru/20251126/mikaev-2057753043.html
Космонавт Микаев рассказал, что нужно для того, чтобы стать космонавтом
Космонавт Микаев рассказал, что нужно для того, чтобы стать космонавтом
Космонавт Микаев рассказал, что нужно для того, чтобы стать космонавтом
26.11.2025
БАЙКОНУР (Казахстан), 26 ноя – РИА Новости. Тот, кто хочет стать космонавтом, должен быть мотивирован, не бояться упорного труда и иметь увлечения, которые способствовали бы развитию личности, рассказал российский космонавт Сергей Микаев.
"Чтобы стать космонавтом, нужна большая мотивация, упорный труд над собой в первую очередь, сохранение здоровья, занятия спортом, иметь какие-то личные увлечения, которые тебя постоянно развивают, читать, увлекаться чем угодно, что тебя приведёт в отряд космонавтов", - сказал Микаев на предполётной конференции.
Тех, кто задумывается стать космонавтом, он напутствовал готовиться, дерзать и рисковать, чтобы всё получилось.
Командир экипажа корабля, в котором полетит Микаев, Сергей Кудь-Сверчков
, в свою очередь, рассказал, что родился на Байконуре
, был знаком с детьми космонавтов, провел детство в Королёве
, но, как ни странно, решил стать космонавтом только в университете. Там он учился на факультете ракетно-космической техники, куда поступал тоже без мысли когда-либо полететь в космос.
Полёт корабля "Союз МС-28" к Международной космической станции намечен на 27 ноября. В основной экипаж корабля входят российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также американский астронавт Кристофер Уильямс. В дублирующем – россияне Пётр Дубров
и Анна Кикина
, американец Анил Менон.
Как ожидается, экипаж проведёт на орбите 242 дня. По российской программе запланированы более 40 экспериментов, а также два выхода в открытый космос в апреле и в июне 2026 года.