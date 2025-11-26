Космонавт Роскосмоса Сергей Микаев во время пресс-конференции на космодроме Байконур в Казахстане

Космонавт Микаев рассказал, что нужно для того, чтобы стать космонавтом

БАЙКОНУР (Казахстан), 26 ноя – РИА Новости. Тот, кто хочет стать космонавтом, должен быть мотивирован, не бояться упорного труда и иметь увлечения, которые способствовали бы развитию личности, рассказал российский космонавт Сергей Микаев.

"Чтобы стать космонавтом, нужна большая мотивация, упорный труд над собой в первую очередь, сохранение здоровья, занятия спортом, иметь какие-то личные увлечения, которые тебя постоянно развивают, читать, увлекаться чем угодно, что тебя приведёт в отряд космонавтов", - сказал Микаев на предполётной конференции.

Тех, кто задумывается стать космонавтом, он напутствовал готовиться, дерзать и рисковать, чтобы всё получилось.

Командир экипажа корабля, в котором полетит Микаев, Сергей Кудь-Сверчков , в свою очередь, рассказал, что родился на Байконуре , был знаком с детьми космонавтов, провел детство в Королёве , но, как ни странно, решил стать космонавтом только в университете. Там он учился на факультете ракетно-космической техники, куда поступал тоже без мысли когда-либо полететь в космос.

Полёт корабля "Союз МС-28" к Международной космической станции намечен на 27 ноября. В основной экипаж корабля входят российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также американский астронавт Кристофер Уильямс. В дублирующем – россияне Пётр Дубров Анна Кикина , американец Анил Менон.