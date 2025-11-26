Рейтинг@Mail.ru
Рейтинг канцлера Германии побил антирекорд - РИА Новости, 26.11.2025
17:18 26.11.2025 (обновлено: 18:08 26.11.2025)
Рейтинг канцлера Германии побил антирекорд
Рейтинг канцлера Германии побил антирекорд
Рейтинг одобрения работы федерального канцлера Германии Фридриха Мерца достиг рекордного минимума: только 23 процента немцев довольны его работой, следует из... РИА Новости, 26.11.2025
Рейтинг канцлера Германии побил антирекорд

Рейтинг одобрения канцлера ФРГ Мерца достиг рекордно низкого уровня в 23%

Канцлер Германии Фридрих Мерц
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Рейтинг одобрения работы федерального канцлера Германии Фридриха Мерца достиг рекордного минимума: только 23 процента немцев довольны его работой, следует из опроса института Forsa для телеканалов NTV и RTL.
"После того как на протяжении нескольких недель удовлетворенность работой федерального канцлера Мерца держалась на одном уровне, теперь она опустилась на два пункта, достигнув своего нового антирекорда: всего лишь 23 процента довольны текущей работой Мерца. С его работой несогласны 75 процентов", — говорится на сайте NTV по итогам опроса.
Из опроса также следует, что правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) сохраняет лидирующие позиции среди немецких партий с 26 процентами поддержки. На втором месте все еще остается блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзоов (ХДС/ХСС) с 25 процентами голосов, а на третьем — социал-демократы (СДПГ) с 14 процентами.
Опрос проводился с 18 по 24 ноября 2025 года, в нем принял участие 2501 немец. Погрешность составляет 2,5 процентных пункта.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Трамп признал, что его рейтинги упали
19 ноября, 22:39
 
В миреГерманияФридрих МерцХДС/ХСС
 
 
