Рейтинг канцлера Германии побил антирекорд

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Рейтинг одобрения работы федерального канцлера Германии Фридриха Мерца достиг рекордного минимума: только 23 процента немцев довольны его работой, следует из опроса института Forsa для телеканалов NTV и RTL.
"После того как на протяжении нескольких недель удовлетворенность работой федерального канцлера Мерца держалась на одном уровне, теперь она опустилась на два пункта, достигнув своего нового антирекорда: всего лишь 23 процента довольны текущей работой Мерца. С его работой несогласны 75 процентов", — говорится на сайте NTV по итогам опроса.
Из опроса также следует, что правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) сохраняет лидирующие позиции среди немецких партий с 26 процентами поддержки. На втором месте все еще остается блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзоов (ХДС/ХСС) с 25 процентами голосов, а на третьем — социал-демократы (СДПГ) с 14 процентами.
Опрос проводился с 18 по 24 ноября 2025 года, в нем принял участие 2501 немец. Погрешность составляет 2,5 процентных пункта.
