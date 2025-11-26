Рейтинг@Mail.ru
Мерц сделал заявление об урегулировании конфликта на Украине - РИА Новости, 26.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:16 26.11.2025 (обновлено: 17:45 26.11.2025)
Мерц сделал заявление об урегулировании конфликта на Украине
Мерц сделал заявление об урегулировании конфликта на Украине - РИА Новости, 26.11.2025
Мерц сделал заявление об урегулировании конфликта на Украине
Канцлер Германии Фридрих Мерц испугался, что ЕС остается за бортом переговорного процесса по Украине. Его цитирует Guardian. Так, он утверждает, что "конфликт... РИА Новости, 26.11.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
фридрих мерц
европа
дональд трамп
мирный план сша по украине
украина
германия
европа
в мире, украина, германия, фридрих мерц, европа, дональд трамп, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Фридрих Мерц, Европа, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
Мерц сделал заявление об урегулировании конфликта на Украине

Мерц: урегулирование конфликта на Украине сработает только в согласии с ЕС

Канцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц испугался, что ЕС остается за бортом переговорного процесса по Украине. Его цитирует Guardian.

Так, он утверждает, что "конфликт без Европы нельзя разрешить".
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
На Западе серьезно предупредили Украину после решения Трампа
Вчера, 10:05
"Европейские дела могут решаться только в согласии с Европой”, поскольку Европа — “не пешка, а суверенный субъект со своими собственными интересами и ценностями", — заявил Мерц.

Канцлер добавил, что Германия продолжит помогать Украине "сколько потребуется", а также поддержит идею использования замороженных российских активов.
Во вторник глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Европа не воспользовалась шансом внести вклад в урегулирование кризиса.
По словам министра, Россия ценит позицию США: это единственная западная страна, проявляющая инициативу в разрешении конфликта. Те же, кто пытаются руководить шумихой вокруг мирного плана, хотят подорвать усилия президента Дональда Трампа и переиначить план по-своему.
Лавров подчеркнул, что каждый раз, когда по этому направлению достигался прогресс, договоренности срывались. Ни о каком посредничестве Франции или Германии в урегулировании украинского конфликта речь идти не может, эту роль могли бы сыграть Белоруссия и Турция.
На минувшей неделе Белый дом заявил о разработке инициативы по урегулированию на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
Как отмечал Владимир Путин, у Москвы есть текст американского плана, но предметно его пока не обсуждали. Президент допустил, что этот документ может стать основой окончательного урегулирования. По его словам, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем. В воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Киева, на которых обсуждали поправки европейской и украинской сторон к американскому
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
В США сделали заявление о Зеленском после решения Трампа
Вчера, 09:09
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияФридрих МерцЕвропаДональд ТрампМирный план США по Украине
 
 
