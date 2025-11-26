МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц испугался, что ЕС остается за бортом переговорного процесса по Украине. Его цитирует Guardian.



Так, он утверждает, что "конфликт без Европы нельзя разрешить".

"Европейские дела могут решаться только в согласии с Европой”, поскольку Европа — “не пешка, а суверенный субъект со своими собственными интересами и ценностями", — заявил Мерц.



Канцлер добавил, что Германия продолжит помогать Украине "сколько потребуется", а также поддержит идею использования замороженных российских активов.

Во вторник глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Европа не воспользовалась шансом внести вклад в урегулирование кризиса.

По словам министра, Россия ценит позицию США: это единственная западная страна, проявляющая инициативу в разрешении конфликта. Те же, кто пытаются руководить шумихой вокруг мирного плана, хотят подорвать усилия президента Дональда Трампа и переиначить план по-своему.

Лавров подчеркнул, что каждый раз, когда по этому направлению достигался прогресс, договоренности срывались. Ни о каком посредничестве Франции или Германии в урегулировании украинского конфликта речь идти не может, эту роль могли бы сыграть Белоруссия и Турция.

На минувшей неделе Белый дом заявил о разработке инициативы по урегулированию на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.