МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Европа не участвует в переговорах по Украине из-за таких людей как глава дипломатии ЕС Кая Каллас, написал член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"Она - самый некомпетентный человек из всех, кого я видел до сих пор. Теперь Европа хочет играть центральную роль в переговорах по безопасности Украины. После развязывания войны и распространения фейковых новостей они хотят дипломатии", — говорится в публикации.
Политик добавил, что Каллас и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен своими решениями представляют угрозу для Европы.
Во вторник глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Европа не воспользовалась шансом внести вклад в урегулирование кризиса.
По словам министра, Россия ценит позицию США: это единственная западная страна, проявляющая инициативу в разрешении конфликта. Те же, кто пытаются руководить шумихой вокруг мирного плана, хотят подорвать усилия президента Дональда Трампа и переиначить план по-своему.
Лавров подчеркнул, что каждый раз, когда по этому направлению достигался прогресс, договоренности срывались. Ни о каком посредничестве Франции или Германии в урегулировании украинского конфликта речь идти не может, эту роль могли бы сыграть Белоруссия и Турция.