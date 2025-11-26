https://ria.ru/20251126/medvedev-2057808335.html
Медведев провел совещание на тему комплектования ВС России контрактниками
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что провел совещание по вопросам комплектования ВС РФ военнослужащими по контракту в 2026 году. РИА Новости, 26.11.2025
