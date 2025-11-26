Рейтинг@Mail.ru
18:25 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/medvedev-2057808335.html
Медведев провел совещание на тему комплектования ВС России контрактниками
Медведев провел совещание на тему комплектования ВС России контрактниками
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что провел совещание по вопросам комплектования ВС РФ военнослужащими по контракту в 2026 году. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T18:25:00+03:00
2025-11-26T18:25:00+03:00
россия
дмитрий медведев
россия, дмитрий медведев
Россия, Дмитрий Медведев
Медведев провел совещание на тему комплектования ВС России контрактниками

Медведев провел совещание по комплектованию ВС России контрактниками в 2026 году

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что провел совещание по вопросам комплектования ВС РФ военнослужащими по контракту в 2026 году.
"На совещании с участием полпредов президента РФ в федеральных округах, руководства министерства обороны, министерства финансов и других заинтересованных ведомств были рассмотрены вопросы комплектования Вооружённых сил РФ военнослужащими по контракту в 2026 году", - написал Медведев в своём канале на платформе Мах.
РоссияДмитрий Медведев
 
 
