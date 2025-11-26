Греф раскритиковал скидочную политику маркетплейсов

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф сравнил предоставление скидок маркетплейсами только по картам их банков с торговым рабством.

"Мы против скидок в одни ворота, потому что там проблема заключается в том, что нерыночными методами маркетплейсы, пользуясь своей рыночной силой, делают это в одни ворота", — сказал он журналистам на форуме Сбербанка "Domclick Digital Forum".

"Вот это — торговое рабство. Хочешь купить, хочешь получить скидку, значит, ты обязан открыть в каком-то банке карту, и никого больше к этому не подпускают. Это очевидно абсолютно неравные условия конкуренции, нерыночные условия. Это должно быть отменено", — добавил Греф

Второй проблемой он назвал очень высокие комиссии на продавцов. Бизнесмен также призвал выровнять условия конкуренции.

В октябре Совет Федерации рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о внесении поправок в закон о платформенной экономике, которые обеспечат равный доступ пользователей к площадкам. Сенаторы предложили исключить преимущества для аффилированных лиц и закрепить принцип единой цены на товары вне зависимости от способа оплаты.