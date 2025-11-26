Рейтинг@Mail.ru
Греф раскритиковал скидочную политику маркетплейсов
17:56 26.11.2025 (обновлено: 03:59 27.11.2025)
Греф раскритиковал скидочную политику маркетплейсов
Глава Сбербанка Герман Греф сравнил предоставление скидок маркетплейсами только по картам их банков с торговым рабством. РИА Новости, 27.11.2025
экономика, герман греф, эльвира набиуллина, вячеслав володин, сбербанк россии, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Герман Греф, Эльвира Набиуллина, Вячеслав Володин, Сбербанк России, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Герман Греф
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Герман Греф. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф сравнил предоставление скидок маркетплейсами только по картам их банков с торговым рабством.
"Мы против скидок в одни ворота, потому что там проблема заключается в том, что нерыночными методами маркетплейсы, пользуясь своей рыночной силой, делают это в одни ворота", — сказал он журналистам на форуме Сбербанка "Domclick Digital Forum".
Греф раскрыл, какой курс доллара считает равновесным
Вчера, 17:41
Вчера, 17:41
"Вот это — торговое рабство. Хочешь купить, хочешь получить скидку, значит, ты обязан открыть в каком-то банке карту, и никого больше к этому не подпускают. Это очевидно абсолютно неравные условия конкуренции, нерыночные условия. Это должно быть отменено", — добавил Греф.
Второй проблемой он назвал очень высокие комиссии на продавцов. Бизнесмен также призвал выровнять условия конкуренции.
В октябре Совет Федерации рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о внесении поправок в закон о платформенной экономике, которые обеспечат равный доступ пользователей к площадкам. Сенаторы предложили исключить преимущества для аффилированных лиц и закрепить принцип единой цены на товары вне зависимости от способа оплаты.
В этом месяце главы крупных банков направили письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину со схожей просьбой. Они предложили также запретить прямые скидки, акции и бонусы. В документе отмечали, что эти меры позволят сравнять условия для конкуренции и обеспечить переход от "ценовой гонки на истощение" к устойчивому развитию электронной торговли.
Греф назвал шоком рост ставки по семейной ипотеке в два раза
Вчера, 16:40
Вчера, 16:40
 
ЭкономикаГерман ГрефЭльвира НабиуллинаВячеслав ВолодинСбербанк РоссииМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
