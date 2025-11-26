https://ria.ru/20251126/marketpleys-2057798474.html
Греф раскритиковал скидочную политику маркетплейсов
Греф раскритиковал скидочную политику маркетплейсов - РИА Новости, 27.11.2025
Греф раскритиковал скидочную политику маркетплейсов
Глава Сбербанка Герман Греф сравнил предоставление скидок маркетплейсами только по картам их банков с торговым рабством. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-26T17:56:00+03:00
2025-11-26T17:56:00+03:00
2025-11-27T03:59:00+03:00
экономика
герман греф
эльвира набиуллина
вячеслав володин
сбербанк россии
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056029170_0:11:3040:1720_1920x0_80_0_0_2847ef31574af8751064f177aefe7b56.jpg
https://ria.ru/20251126/kurs-2057794121.html
https://realty.ria.ru/20251126/gref-2057767970.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056029170_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_3b44b4c8728f1c1ef8aee383e3ed4071.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, герман греф, эльвира набиуллина, вячеслав володин, сбербанк россии, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Герман Греф, Эльвира Набиуллина, Вячеслав Володин, Сбербанк России, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Греф раскритиковал скидочную политику маркетплейсов
Греф назвал скидочную политику маркетплейсов торговым рабством
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф сравнил предоставление скидок маркетплейсами только по картам их банков с торговым рабством.
"Мы против скидок в одни ворота, потому что там проблема заключается в том, что нерыночными методами маркетплейсы, пользуясь своей рыночной силой, делают это в одни ворота", — сказал он журналистам на форуме Сбербанка
"Domclick Digital Forum".
"Вот это — торговое рабство. Хочешь купить, хочешь получить скидку, значит, ты обязан открыть в каком-то банке карту, и никого больше к этому не подпускают. Это очевидно абсолютно неравные условия конкуренции, нерыночные условия. Это должно быть отменено", — добавил Греф
.
Второй проблемой он назвал очень высокие комиссии на продавцов. Бизнесмен также призвал выровнять условия конкуренции.
В октябре Совет Федерации рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о внесении поправок в закон о платформенной экономике, которые обеспечат равный доступ пользователей к площадкам. Сенаторы предложили исключить преимущества для аффилированных лиц и закрепить принцип единой цены на товары вне зависимости от способа оплаты.
В этом месяце главы крупных банков направили письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину со схожей просьбой. Они предложили также запретить прямые скидки, акции и бонусы. В документе отмечали, что эти меры позволят сравнять условия для конкуренции и обеспечить переход от "ценовой гонки на истощение" к устойчивому развитию электронной торговли.