Спикер нижегородского парламента Люлин напутствовал молодых законодателей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 ноя – РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин напутствовал членов молодежного парламента, отметив, что их идеи имеют большой потенциал.

"Молодежный парламент при заксобрании сегодня впервые собрался под руководством нового председателя – Владимира Москаленко. Человек опытный. Он остаётся главой ассоциации молодежных парламентов ПФО, и спрос с него особый. Поэтому и разговор был предметный, по делу. По итогам могу сказать, что ребята горят идеями. Но главное – не просто генерировать, а доводить до законопроекта, до реального дела", - написал Люлин на платформе Max.

Он отметил предложение молодежного парламента учредить медаль имени Матрёны Вольской, спасшей более 3 тысяч детей с оккупированной территории во время Великой отечественной войны. Люлин назвал идею молодежи сильной и патриотичной, добавив, что она требует доработки с профильными комитетами. Ребята планируют вынести этот вопрос на заседание законодательного собрания региона.

"Надо включать в общую работу муниципальные молодежные палаты. Второй нормотворческий конгресс показал, что в районах много толковых ребят. Их идеи по регулированию пользования питбайками, продажи пирсинг-товаров, правовой охране произведений ИИ и многие другие имеют потенциал. Нужно работать с их авторами, чтобы они не варились в собственном соку, а превращали идеи в готовые законопроекты", - заявил он.