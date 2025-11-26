СМИ: балкон, через который грабители попали в Лувр, называли уязвимым

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Балкон, через который грабители проникли в Лувр, в ходе аудита безопасности в 2018 году был обозначен в отчете компании Van Cleef & Arpels как уязвимое место, куда можно попасть с помощью подъемного механизма, то есть именно так, как это сделали злоумышленники, сообщает газета Monde со ссылкой на полученную информацию.

Как пишет издание, парижские судебные органы, расследующие ограбление, пока не ознакомились с отчетом, но он может дать следователям новые зацепки относительно возможных заказчиков, которые могли воспользоваться утечкой документа.

"Авторы аудита в своем документе особо выделяют окно, выходящее на набережную Франсуа Митеррана, которое они считают "одной из наиболее крупных уязвимых точек учреждения". Также упомянута легкость доступа к перилам с земли. Чтобы проиллюстрировать свои опасения, эксперты Van Cleef & Arpels даже упоминают в наглядном документе гипотезу использования опытными преступниками автовышки", - сообщает издание.

Согласно газете, в документе, представленном компанией, указано, что камеры видеонаблюдения рядом с балконом, не полностью охватывают эту "уязвимую точку". Аудит безопасности тогда поручило провести прежнее руководство музея во главе с Жан-Люком Мартинесом. Согласно изданию, в понедельник нынешнее руководство во главе с Лоранс де Кар заявило, что узнало об этом аудите только после ограбления музея в октябре и что эти документы не были представлены, когда де Кар сменила Мартинеса в 2021 году.

Во вторник Parisien сообщила, что правоохранители задержали в окрестностях Парижа четвертого подозреваемого в рамках дела об ограблении Лувра.

Грабители 19 октября пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро. Прокурор Парижа Лор Бекко сообщила, что в рамках расследования ограбления были задержаны семь подозреваемых. Четверым из них предъявили обвинения, троих отпустили на свободу.

Счетная палата Франции 6 ноября выпустила отчет, в котором говорилось, что руководство Лувра должно пересмотреть финансовые приоритеты музея в пользу повышения безопасности. Глава ведомства Пьер Московиси также заявил, что аудиторы пересмотрели предварительные расчеты стоимости масштабной реставрации Лувра, увеличив общую сумму проекта до 1,15 миллиарда евро.

Комментируя провалы в безопасности музея, министр культуры Франции Рашида Дати пообещала, что до конца года будут приняты меры, чтобы избежать повторения случившегося.