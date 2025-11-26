Рейтинг@Mail.ru
СМИ: подозреваемому в ограблении Лувра обещали заплатить 15 тысяч евро - РИА Новости, 26.11.2025
06:07 26.11.2025
СМИ: подозреваемому в ограблении Лувра обещали заплатить 15 тысяч евро
Один из задержанных подозреваемых в ограблении Лувра Абдулай Н. утверждает, что за несколько дней до кражи ему предложили за нее вознаграждение в 15 тысяч евро
в мире
париж
франция
пьер московиси
париж
франция
Новости
в мире, париж, франция, пьер московиси
В мире, Париж, Франция, Пьер Московиси
© AP Photo / Thomas PadillaАвтомобиль французской полиции у Лувра
Автомобиль французской полиции у Лувра - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© AP Photo / Thomas Padilla
Автомобиль французской полиции у Лувра. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Один из задержанных подозреваемых в ограблении Лувра Абдулай Н. утверждает, что за несколько дней до кражи ему предложили за нее вознаграждение в 15 тысяч евро двое мужчин "со славянским акцентом", сообщает газета Parisien со ссылкой на источники.
"Абдулай Н. признался, что проник в Лувр и воспользовался угловой шлифовальной машиной, чтобы разбить витрины. Однако он уверяет, что не знал, что грабит самый известный музей Франции. За несколько дней до взлома двое мужчин "со славянским акцентом" ему якобы предложили контракт на обычное ограбление с обещанием вознаграждения в размере 15 тысяч евро", - сообщает издание.
Другой подозреваемый, Айед Г. утверждает, что был якобы нанят за день до ограбления человеком, которого знает только по псевдониму. Третий задержанный, Слиман отрицает свою причастность к ограблению, утверждая, что его генетический материал, обнаруженный в грузовике с места преступления, попал туда случайно, пишет газета.
Источник, близкий к расследованию, заявил изданию, что полиция осторожно относится к показаниям, но не исключает, что расследование может привести к зарубежным заказчикам. Согласно другой гипотезе, организаторы были участниками организованной преступной группы с исключительно корыстными целями и поручили ограбление этим исполнителям, чтобы избежать опознания.
Газета отмечает, что ограбление потребовало нескольких недель подготовки и использования сложных методов маскировки, например, сети тайных телефонных линий. Согласно данным издания, после ограбления 19 октября четверо подозреваемых на двух скутерах поехали в город Иври-сюр-Сен недалеко от Парижа, где до этого припарковали фургон. Двое пересели в фургон, оснащенный двумя мигалками, а двое скрылись на скутерах. Фургон, как считает следствие, использовался для перевозки награбленных украшений. Преступники направились к западу от Парижа, где след драгоценностей обрывается, добавляет газета.
Во вторник Parisien сообщила, что правоохранители задержали в окрестностях Парижа четвертого подозреваемого в рамках дела об ограблении Лувра.
Грабители 19 октября пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро. Прокурор Парижа Лор Бекко сообщила, что в рамках расследования ограбления были задержаны семь подозреваемых. Четверым из них предъявили обвинения, троих отпустили на свободу.
Счетная палата Франции 6 ноября выпустила отчет, в котором говорилось, что руководство Лувра должно пересмотреть финансовые приоритеты музея в пользу повышения безопасности. Глава ведомства Пьер Московиси также заявил, что аудиторы пересмотрели предварительные расчеты стоимости масштабной реставрации Лувра, увеличив общую сумму проекта до 1,15 миллиарда евро.
Комментируя провалы в безопасности музея, министр культуры Франции Рашида Дати пообещала, что до конца года будут приняты меры, чтобы избежать повторения случившегося.
Лувр, открытый в 1793 году и ранее бывший королевской резиденцией, остается самым посещаемым музеем в мире.
В миреПарижФранцияПьер Московиси
 
 
