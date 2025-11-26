СМИ: подозреваемому в ограблении Лувра обещали заплатить 15 тысяч евро

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Один из задержанных подозреваемых в ограблении Лувра Абдулай Н. утверждает, что за несколько дней до кражи ему предложили за нее вознаграждение в 15 тысяч евро двое мужчин "со славянским акцентом", сообщает газета Один из задержанных подозреваемых в ограблении Лувра Абдулай Н. утверждает, что за несколько дней до кражи ему предложили за нее вознаграждение в 15 тысяч евро двое мужчин "со славянским акцентом", сообщает газета Parisien со ссылкой на источники.

"Абдулай Н. признался, что проник в Лувр и воспользовался угловой шлифовальной машиной, чтобы разбить витрины. Однако он уверяет, что не знал, что грабит самый известный музей Франции . За несколько дней до взлома двое мужчин "со славянским акцентом" ему якобы предложили контракт на обычное ограбление с обещанием вознаграждения в размере 15 тысяч евро", - сообщает издание.

Другой подозреваемый, Айед Г. утверждает, что был якобы нанят за день до ограбления человеком, которого знает только по псевдониму. Третий задержанный, Слиман отрицает свою причастность к ограблению, утверждая, что его генетический материал, обнаруженный в грузовике с места преступления, попал туда случайно, пишет газета.

Источник, близкий к расследованию, заявил изданию, что полиция осторожно относится к показаниям, но не исключает, что расследование может привести к зарубежным заказчикам. Согласно другой гипотезе, организаторы были участниками организованной преступной группы с исключительно корыстными целями и поручили ограбление этим исполнителям, чтобы избежать опознания.

Газета отмечает, что ограбление потребовало нескольких недель подготовки и использования сложных методов маскировки, например, сети тайных телефонных линий. Согласно данным издания, после ограбления 19 октября четверо подозреваемых на двух скутерах поехали в город Иври-сюр-Сен недалеко от Парижа , где до этого припарковали фургон. Двое пересели в фургон, оснащенный двумя мигалками, а двое скрылись на скутерах. Фургон, как считает следствие, использовался для перевозки награбленных украшений. Преступники направились к западу от Парижа, где след драгоценностей обрывается, добавляет газета.

Во вторник Parisien сообщила, что правоохранители задержали в окрестностях Парижа четвертого подозреваемого в рамках дела об ограблении Лувра.

Грабители 19 октября пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро. Прокурор Парижа Лор Бекко сообщила, что в рамках расследования ограбления были задержаны семь подозреваемых. Четверым из них предъявили обвинения, троих отпустили на свободу.

Счетная палата Франции 6 ноября выпустила отчет, в котором говорилось, что руководство Лувра должно пересмотреть финансовые приоритеты музея в пользу повышения безопасности. Глава ведомства Пьер Московиси также заявил, что аудиторы пересмотрели предварительные расчеты стоимости масштабной реставрации Лувра, увеличив общую сумму проекта до 1,15 миллиарда евро.

Комментируя провалы в безопасности музея, министр культуры Франции Рашида Дати пообещала, что до конца года будут приняты меры, чтобы избежать повторения случившегося.