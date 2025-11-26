Рейтинг@Mail.ru
15:24 26.11.2025
Лукашенко заявил, что посоветуется с Путиным по некоторым вопросам
Лукашенко заявил, что посоветуется с Путиным по некоторым вопросам
Лукашенко заявил, что посоветуется с Путиным по некоторым вопросам

Лукашенко посоветуется с Путиным по некоторым "злободневным вопросам"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
БИШКЕК, 26 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил российскому лидеру Владимиру Путину, что ему нужно посоветоваться с ним по некоторым злободневным вопросам.
"Во-первых, спасибо, что нашли время выполнить обещание… Для дальнейших принятий решений нам необходимо посоветоваться по некоторым вопросам. Хотя их (вопросов – ред.) меньше не становится и они все серьезнее и серьезнее. Поэтому я готов к тому, что обсудить некоторые злободневные для нас вопросы", - сказал Лукашенко.
БелоруссияАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
 
 
