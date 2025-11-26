https://ria.ru/20251126/lukashenko-2057740172.html
Лукашенко заявил, что посоветуется с Путиным по некоторым вопросам
Лукашенко заявил, что посоветуется с Путиным по некоторым вопросам - РИА Новости, 26.11.2025
Лукашенко заявил, что посоветуется с Путиным по некоторым вопросам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил российскому лидеру Владимиру Путину, что ему нужно посоветоваться с ним по некоторым злободневным вопросам. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T15:24:00+03:00
2025-11-26T15:24:00+03:00
2025-11-26T15:24:00+03:00
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862191167_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1f2b0ba5b143317f82b14ed5cb129b9a.jpg
https://ria.ru/20251126/lukashenko-2057734619.html
белоруссия
белоруссия, александр лукашенко, владимир путин
Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин
