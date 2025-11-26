Лукашенко назвал условие успешных переговоров по Украине

БИШКЕК, 26 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США должны аккуратно вести себя в части требований по урегулированию конфликта на Украине, и тогда все будет нормально.
"Я надеюсь, что все будет нормально, исходя из последних событий. Если американцы будут аккуратно вести себя, будут понимать, что это непростой вопрос и требует непростых решений", - заявил Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Бишкеке, комментируя урегулирование конфликта на Украине.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
